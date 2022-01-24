Зеленський провів засідання РНБО: з'явилися перші подробиці

Секретар РНБО, коментуючи загрозу вторгнення РФ заявив, ситуація наразі «зрозуміла та контрольована», а приводів для паніки немає

На засіданні РНБО заслухали низку урядовців та військових

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 24 січня, засідання Ради нацбезпеки і оборони України. На засіданні РНБО сьогодні планували розглянути заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, стан справ в українській економіці та енергетиці та протидію коронавірусу.

Натомість як заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, на засідання заслухали:

голову розвідки Кирила Буданова щодо ситуації навколо України;

міністра оборони Олексія Резнікова щодо національного спротиву;

головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про готовність армії захищати Україну;

главу МЗС Дмитра Кулебу про ситуацію з партнерами;

главу СБУ Івана Баканова та главу МВС Дениса Монастирського про ситуацію з безпекою всередині України.

прем'єра Дениса Шмигаля про ситуацію в українські економіці;

міністра енергетики Германа Галущенка про ситуацію в енергетиці;

главу МОЗ Віктора Ляшка про боротьбу з коронавірусом.

Також члени РНБО слухали доповідь про розслідування кібератаки на державні органи, яка сталася 14 січня 2022 року.

Як зазначив на брифінгу Данілов про загрозу вторгнення, ситуація наразі «зрозуміла та контрольована», а приводів для паніки немає.

Він додав, що ситуація з Росією складна ще з 2014 року, а не лише в останні тижні. Данілов також запевнив, що Збройні сили готові дати відсіч у разі необхідності.

Прем’єр Денис Шмигаль після виступу Данілова додав, що загрози українській економіці немає, але дезінформація може нашкодити ситуації.

Глава уряду ще пояснив, що курс долара коливається у валютному коридорі, що свідчить про здорову та стабільну економіку.

Шмигаль також запевнив, що тарифи на газ та електрику залишаться незмінними до кінця сезону.

До слова, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії новою Чечнею.

Також відомо, що Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу. Вона має відбутись 25 січня вранці.

Тим часом вже п’ять країн ЄС заявили, що залишають своїх дипломатів в Україні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.