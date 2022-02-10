Українська сторона пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні. Йтиметься, зокрема, про відкриття КПВВ та звільнення полонених. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

За словами Єрмака, однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи для подальшого просування в мирному врегулюванні і завершенні війни на Донбасі.

Він зазначив, що українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Крім того, керівник Офісу глави держави наголосив, що представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.

Андрій Єрмак зауважив, що сьогодні наша держава є центром ухвалення рішень щодо безпеки на Європейському континенті та має велику міжнародну підтримку. Про це, зокрема, свідчить безпрецедентна кількість візитів вищих посадових осіб іноземних держав до України.

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

Нагадаємо, раніше Єрмак вже заявив, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

У Парижі політичні радники лідерів «Нормандської четвірки» вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Текст опубліковано на сайті президента Франції.

Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.

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