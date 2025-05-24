Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
Анастасія Валяєва була цивільною дружиною Портнова
колаж: glavcom.ua

Експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, приховував особисте життя. Однак з'ясувалося, що він перебував у цивільному шлюбі з Анастасією Валяєвою. «Главком» розповідає усе, що відомо про всіх дружин Портнова.

Що відомо про особисте життя Портнова?

Портнов офіційно одружувався двічі. Як стверджує telegraf, першою дружиною була Інна Білоконна народила політику двох дітей та зараз працює в Оболонському суді Києва. З Портновим розлучилася у 1996 році.

Другою дружиною Портнова була Тетяна Валеріївна, яка займалася приватною адвокатською практикою. Інших відомостей про неї у відкритих джерелах немає.

Цивільна дружина Портнова

У 2014 році, після втечі з України Віктора Януковича, до РФ вирушив і його радник Андрій Портнов. Разом із ним до Росії переїхала і цивільна дружина Анастасія Валяєва. Журналісти «Схем» з'ясували, що на неї було оформлено нерухомість, придбану у РФ вже після Революції Гідності.

Про Валяєву відомо небагато. Вона та її мати Лідія Валяєва були партнерами Портнова у словацькій компанії Leshko Group. Анастасія Валяєва також працювала в адвокатському об’єднанні «Колегія правозахисників», засновником якого був Володимир Макар – помічник народного депутата Портнова.

На початку 2000-х років Валяєва була помічницею депутата Володимира Пилипенка, що входив до так званої «групи Портнова». У 2014 році вона залишила Україну та згодом отримала громадянство Росії. Як з'ясували журналісти, на її ім'я було оформлено маєток під Москвою площею 900 кв. м, який вона продала у 2021 році. Також виявилося, що російський номер телефону, яким користувалася Валяєва, був підписаний як «Анастасія Портнова». У період з 2016 по 2018 рік вона разом із Портновим користувалася паркувальним місцем у центрі Москви, зокрема поблизу будівлі МЗС РФ.

Валяєва цивільна дружина Портнова
Валяєва цивільна дружина Портнова

Останній раз Анастасію Валяєву згадували у медіа у квітні 2024 року, коли стало відомо, що Андрій Портнов переписав свою віллу під Києвом на дітей. Тоді він перебував в Іспанії, а інтереси дітей представляла саме Валяєва.

У відкритих джерелах йдеться, що Портнов мав шістьох дітей: синів Ігоря (1993 р. н.) та Михайла (2022 р. н.), а також дочок Лілію (1994 р. н.), Варвару (2012 р. н.), Уляну (2014 р. н.) і Василісу. Його було застрелено у престижному районі Мадрида, неподалік Американської школи, куди він вів дітей.

Андрій Портнов п’ять років жив за кордоном, у 2018 році СБУ порушила проти Портнова справу за підозрою у державній зраді. Однак після його позову справу було закрито. У 2019 році він повернувся в Україну, але вже у 2021 році потрапив під санкції США. Улітку 2022 року Портнов виїхав з України через один із пунктів пропуску в Закарпатській області, хоча прикордонники не надали пояснень щодо законних підстав для цього.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País. Наразі відомо небагато про життя та контакти Портнова в Мадриді. Втім, журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.

Читайте також:

Теги: сім'я Андрій Портнов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрія Портнова було застрелено в Мадриді 21 травня 2025 року
Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі
22 травня, 13:42
Портнов тікав, але не втік
Портнов тікав, але не втік
21 травня, 14:15
Сергій Притула з мамою та братом, 1981 рік
Притула показав сімейне архівне фото і привітав маму з ювілеєм
6 травня, 15:41
Портнов біля автомобіля Mercedes на якому, за попередньою інформацією, він привіз дітей у школу
Убивство Портнова в Іспанії: оприлюднено фото та відео
21 травня, 13:30
Портнова було вбито біля Американської школи в місті Посуело-де-Аларкон
Втікач Азаров вражений убивством Портнова
21 травня, 14:06
Тіло вбитого Портнова лежало біля машини
Удар по Харкову, подробиці вбивства Портнова в Іспанії: головне за ніч
22 травня, 06:01
Царьов заявив, що юридична компанія Портнова була залучена практично до всіх корпоративних війн в Україні
Екснардеп-зрадник розкрив невідомі деталі діяльності убитого Портнова
22 травня, 14:25
Ексзаступника глави Адміністрації Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті 21 травня
Що робив Портнов незадовго до смерті? Дані El País
22 травня, 21:46
Ексзаступника глави Адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті
Україна отримала від Іспанії інформацію про вбивство Портнова – Сибіга
Вчора, 21:51

Політика

ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
Зеленський відреагував на нічну масовану атаку РФ по Україні
Зеленський відреагував на нічну масовану атаку РФ по Україні
Сибіга назвав нову головну мету Росії в переговорному процесі
Сибіга назвав нову головну мету Росії в переговорному процесі
Зеленський: У росіян уже тиждень пішов на формування «меморандуму» – це знущання зі світу
Зеленський: У росіян уже тиждень пішов на формування «меморандуму» – це знущання зі світу
Зайва цифра у санкціях? Порошенко знайшов зачіпку і пішов новим судом проти влади
Зайва цифра у санкціях? Порошенко знайшов зачіпку і пішов новим судом проти влади
Кабмін звільнив членів ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор
Кабмін звільнив членів ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
104K
Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2025
26K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
23K
Готелі у Туреччині масово закриваються перед сезоном: причина
15K
Україна в рамках обміну видала Росії колаборантів: скільки зрадників виїхало

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Сьогодні, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Сьогодні, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
Вчора, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua