ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова

Експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, приховував особисте життя. Однак з'ясувалося, що він перебував у цивільному шлюбі з Анастасією Валяєвою. «Главком» розповідає усе, що відомо про всіх дружин Портнова.

Що відомо про особисте життя Портнова?

Портнов офіційно одружувався двічі. Як стверджує telegraf, першою дружиною була Інна Білоконна народила політику двох дітей та зараз працює в Оболонському суді Києва. З Портновим розлучилася у 1996 році.

Другою дружиною Портнова була Тетяна Валеріївна, яка займалася приватною адвокатською практикою. Інших відомостей про неї у відкритих джерелах немає.

Цивільна дружина Портнова

У 2014 році, після втечі з України Віктора Януковича, до РФ вирушив і його радник Андрій Портнов. Разом із ним до Росії переїхала і цивільна дружина Анастасія Валяєва. Журналісти «Схем» з'ясували, що на неї було оформлено нерухомість, придбану у РФ вже після Революції Гідності.

Про Валяєву відомо небагато. Вона та її мати Лідія Валяєва були партнерами Портнова у словацькій компанії Leshko Group. Анастасія Валяєва також працювала в адвокатському об’єднанні «Колегія правозахисників», засновником якого був Володимир Макар – помічник народного депутата Портнова.

На початку 2000-х років Валяєва була помічницею депутата Володимира Пилипенка, що входив до так званої «групи Портнова». У 2014 році вона залишила Україну та згодом отримала громадянство Росії. Як з'ясували журналісти, на її ім'я було оформлено маєток під Москвою площею 900 кв. м, який вона продала у 2021 році. Також виявилося, що російський номер телефону, яким користувалася Валяєва, був підписаний як «Анастасія Портнова». У період з 2016 по 2018 рік вона разом із Портновим користувалася паркувальним місцем у центрі Москви, зокрема поблизу будівлі МЗС РФ.

Валяєва цивільна дружина Портнова

Останній раз Анастасію Валяєву згадували у медіа у квітні 2024 року, коли стало відомо, що Андрій Портнов переписав свою віллу під Києвом на дітей. Тоді він перебував в Іспанії, а інтереси дітей представляла саме Валяєва.

У відкритих джерелах йдеться, що Портнов мав шістьох дітей: синів Ігоря (1993 р. н.) та Михайла (2022 р. н.), а також дочок Лілію (1994 р. н.), Варвару (2012 р. н.), Уляну (2014 р. н.) і Василісу. Його було застрелено у престижному районі Мадрида, неподалік Американської школи, куди він вів дітей.

Андрій Портнов п’ять років жив за кордоном, у 2018 році СБУ порушила проти Портнова справу за підозрою у державній зраді. Однак після його позову справу було закрито. У 2019 році він повернувся в Україну, але вже у 2021 році потрапив під санкції США. Улітку 2022 року Портнов виїхав з України через один із пунктів пропуску в Закарпатській області, хоча прикордонники не надали пояснень щодо законних підстав для цього.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País. Наразі відомо небагато про життя та контакти Портнова в Мадриді. Втім, журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.