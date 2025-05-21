Портнов тікав, але не втік
Він щиро обіцяв розібратися з усіма нами
Портнов був особливою людиною.
По-перше, майстерно використовував право – інструмент, покликаний захищати від диктатури і свавілля, він перетворив на засіб для утвердження тиранії та беззаконня. А цьому жонглюванні йому мало було рівних.
По-друге, пиха його була захмарною. Щиро обіцяв розібратися з усіма нами. Писав погрози в особисті повідомлення слідчим по справах Майдану, і навіть мені погрожував в фб.
Тому як особливо нахабний ворог, мудро втік, як тільки замість його ручних ментів і суддів з нами почали на повну силу говорити російські гармати.
Втік у Європу, проти якої по факту воював на боці РФ.
Але не в підсумку все ж не втік.
***
Це не останній акт відплати, далі, я вірю, ще будуть вдалі.
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