Зеленський розказав, чи буде Україна виконувати Мінські угоди

Ми несемо відповідальність за будь-які папери – президент

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що українська сторона зобов'язана виконувати Мінські угоди. Зокрема, тому, що несе відповідальність за будь-які підписані папери. Про це йшлося на пресконференції з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

«Я вже не пам'ятаю, хто підписав Мінські угоди. Але я точно знаю, хто повинен їх виконувати. Ми відповідальні і несемо відповідальність за будь-які папери, документи або закони. Ми відповідально ставимося до домовленостей», – заявив Зеленський.

За його словами, у Росії та України є різночитання по окремих пунктах Мінських угод.

«Ми по-різному ставимося до порядку виконання пунктів. Але ми дорослі хлопчики, ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, що захищає нашу державу в тому чи іншому вигляді», – додав Зеленський.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну на європейському континенті почнеться повномасштабна війна.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів в Україну.

Також Борис Джонсон раніше заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Читайте також: