На думку Андрія Ілларіонова, Володимир Путін намагається встановити контроль над україною за допомогою «Мінських угод»

«Путін вирішив взяти Україну під контроль за допомогою Мінських угод»

Єдиним представником української влади, хто наразі послідовно підтримує необхідність виконання Україною Мінських домовленостей є голова Офісу президента Андрій Єрмак. На це в етері токшоу «Гордон» звернув увагу експерт Українського інституту майбутнього, радник президента Росії Путіна з економіки у 2000-2005 роках Андрій Ілларіонов.

Політик та економіст зазначив, що, на його думку, наразі президент РФ Володимир Путін вирішив взяти Україну під контроль саме за допомогою Мінських угод.

«За останні кілька днів декілька співробітників української адміністрації поточної зробили досить гучні заяви стосовно «Мінських угод». Олексій Данилов, секретар РНБО, зробив заяву про те, що виконання «Мінських угод» передувало б організації хаосу в Україні. Це важко заперечувати. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав про те, що деякі елементи «Мінських угод», зокрема політична автономія (ОРДЛО – «Главком»), а це саме те, на чому наполягала Вікторія Нуланд, представниця американської адміністрації, є абсолютно неприйнятними для України. Президент України два дні тому сказав, що він невпевнений, що «Мінські угоди» в їхньому поточному вигляді варто виконувати. Єдина людина у поточній адміністрації, хто наполягає на виконанні Мінських угод – керівник Офісу президента», – нагадав Андрій Ілларіонов.

Економіст нагадав, що згідно з опитуваннями, лише 12% українців підтримують виконання «Мінських угод».

Ілларіонов вважає імплементацію «мінських угод» ліквідацією суверенітету України. Ілларіонов додав, що Мінські угоди мають корисні компоненти – припинення вогню, виведення іноземних військ з території України тощо. Проте пункти про амністію представників незаконних збройних формувань, проведення виборів до взяття території ОРДЛО під контроль українською владою є вкрай небезпечними та можуть призвести до невиправних наслідків.

Раніше Ілларіонов назвав несподіваного союзника Путіна назвав його несподіваного союзника, що з’явився у 2021 році.

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