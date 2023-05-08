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Скільки і від кого допомоги отримала Україна: оприлюднено цифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки і від кого допомоги отримала Україна: оприлюднено цифри
У 2022 році Україна отримала понад 495 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках проєкту
фото ілюстративне

Міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд в рамках проєкту Peace

Міністерство фінансів України оприлюднило детальну інформацію про видатки державного бюджету 2022 року, які компенсували іноземні партнери у рамках проєкту Світового банку (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, Peace in Ukraine).

Метою проєкту Peace n Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. 

Згідно з даними Мінфіну, міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд в рамках проєкту Peace на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року: 

  • Сполучені Штати – $11,7 млрд (гранти); 
  • Світовий Банк – $1,22 млрд (кредити); 
  • Велика Британія – $1 млрд (кредитні гарантії); 
  • Італія – $200,5 млн (кредит);
  • Німеччина – $51,5 млн (гранти); 
  • Іспанія – $50,1 млн (грант);
  • Фінляндія – $21,3 млн (грант); 
  • Ірландія – $21,1 млн (грант); 
  • Швейцарія – $10,3 млн (грант); 
  • Бельгія – $3,1 млн (грант); 
  • Литва – $3,2 млн (грант);
  • Ісландія – $1,6 млн (грант); 
  • Данія – $30,9 млн (кредитні гарантії).

Загалом у 2022 році Україна отримала 495,3 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках проєкту, зокрема на фінансування:

  • пенсій для понад 9 млн пенсіонерів (199,5 млрд грн);
  • допомоги для 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб (40,5 млрд грн);
  • житлових субсидій для 1,6 млн сімей (15,9 млрд грн);
  • допомоги при народженні дитини для 750 тис сімей (8,9 млрд грн);
  • зарплат для 515 тис. медпрацівників (45,2 млрд грн), 503 тис. учителів шкіл (69,9 млрд грн), 140 тис. викладачів
  • закладів вищої освіти (18,5 млрд грн).

До слова, триває 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: Україна США війна Європа

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