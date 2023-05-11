Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро

у Бундестазі схвалили закупівлю для армії 50 БМП Puma, з якими були проблеми на навчаннях

У бюджетному комітеті Бундестагу схвалили закупівлю для німецької армії 50 бойових машин піхоти Puma

У Німеччині законодавці схвалили купівлю 50 бойових машин піхоти Puma на суму 1,5 мільярда євро (1,7 мільярда доларів), при цьому міністр оборони Борис Пісторіус порушив питання можливості отримання ще одного замовлення наприкінці 2023 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава Міноборони ФРН підтвердив, що бюджетний комітет нижньої палати парламенту дав "зелене світло" закупівлі в середу в Берліні.

«Замовлення тепер буде розміщено дуже швидко – і тоді ми продовжимо та сподіваємося, що зможемо зробити друге замовлення протягом цього року», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пісторіус описав БМП Puma як «квантовий стрибок» з погляду захисту військ, ефективності та мобільності.

Очікується, що перша партія Pumas, які виробляються спільно Rheinmetall AG та Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, буде поставлена у 2024 році, розповів представник правлячої коаліції в уряді Маркус Фабер.

Депутат припустив, що щойно нові бойові машини надійдуть, німецька армія зможе поставити Україні старіші БМП, такі як Marder від Rheinmetall, щоб допомогти їй захиститися від повномасштабної військової агресії РФ.

Нагадаємо, що в січні Німеччина та США оголосили, що направлять в Україну бойові машини піхоти та основні бойові танки.

Будь ласка, читайте текст після реклами