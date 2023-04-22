У Мелітополі ранкова «бавовна»: в окупантів переполох

У суботу, 22 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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«Жителі повідомляють про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міст», – розповів він.

За даними Федорова, окупанти заметушилися: відправили «швидку», поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя.

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Деталі вибуху уточнюються.

Нагадаємо, 14 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Це був третій вибух за добу. Попередньо, «бавовна» сталася в районі залізниці.

13 квітня в місті теж не було спокійно – місцеві чули щонайменше два вибухи, а також стрілянину в північній частині населеного пункту. Перша «бавовна» трапилася близько 11:40 у центрі міста, загарбники відзвітували, що працювала їхня ППО (версії того, що саме збили, відрізняються). Другий вибух пролунав приблизно о 21:00 у районі аеродрому, де російські військові влаштували свою базу. Там чули і звуки стрілянини.

21 квітня у Мелітополі російські загарбники не впорались з керуванням і перекинули установку протиповітряної оборони на одній з вулиць міста.