Столична влада закликала батьків школярів із розумінням ставитися до карантинних рекомендацій влади



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На самоізоляцію може піти клас лише тоді, коли лабораторно підтвердиться випадок коронавірусної хвороби

«У школах ми все організували так, аби мінімізувати ризики скупчення дітей, їх зараження», – запевнив заступник Кличка

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський розповів про план дій в разі підтвердження коронавірусу серед школярів. Про це чиновник повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Ми будемо дослухатися до всіх рекомендацій очільників Міністерства охорони здоров’я, до наших лікарів. Річ у тім, що на самоізоляцію має піти клас лише тоді, коли підтвердиться випадок коронавірусної хвороби, він буде лабораторно підтверджений. Якщо у дитини є ознаки ГРВІ, то це не означає, що вона хвора на Covid-19. Можливо, у неї просто нежить. Тому потрібно встановлювати спочатку лабораторно, хвора дитина чи ні. Ми сподіваємося, що захворюваність буде невисокою, бо в школах ми все організували таким чином, аби мінімізувати ризики скупчення дітей, їх зараження. І тому дуже прошу батьків з розумінням ставитися до наших рекомендацій і не відвідувати внутрішніх приміщень закладів освіти. Тобто доводити дітей до входу у школи, а не вести їх в середину», – зазначив посадовець.

За словами Мондриївського, київська міська влада закликає батьків школярів дослухатися до рекомендацій МОЗ та лікарів.

Раніше, міністр охорони здоров’я Степанов повідомив, що клас має піти на ізоляцію, якщо у одного з учнів буде підтверджена коронавірус. Віталій Кличко трохи пом’якшив формулювання: «вчителі і директори проінструктовані на цей рахунок».

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що у разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я рекомендує правила щодо організації навчального процесу в період карантину застосовувати і до вищих навчальних закладів.

МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

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