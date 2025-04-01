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Якщо хлопчика назвали Артьомом, як буде по батькові його сина? Мовознавиця дала пояснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Якщо хлопчика назвали Артьомом, як буде по батькові його сина? Мовознавиця дала пояснення
В останні десятиліття поширилася тенденція, коли батьки давали своїм дітям російські імена
колаж: glavcom.ua

Мовознавиця розʼяснила, яке по батькові матимуть діти з іменами батьків на російський лад

Якщо батьки назвуть свого сина не Артемом, а Артьомом, то коли він матиме власних дітей їхнє по батькові буде Артьомович та Артьомівна. Про це повідомила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

В останні десятиліття поширилася тенденція, коли батьки давали своїм дітям імена на російський лад. Наприклад, не Олена, а Альона, не Христина, а Крістіна. Мовознавиця розʼяснила, яке по батькові матимуть діти з подібними іменами. 

«Будуть Артьомовичі та Артьомівни. Слава Богу, що не Артьомовни. Аналогічно – Кіріловичі та Кірілівни. Можливо, Артьом і Кіріл у дорослому віці захочуть надати своїм іменам українського звучання і внесуть зміни в паспорт, але ніхто не може і не має права їх до цього примушувати», – каже вона.

Нагадаємо, філологиня пояснила, як правильно писати назви сайтів, соцмереж та месенджерів українською мовою.

Раніше Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати «Сектор Гази» чи «Сектор Газа». Згідно з Інститутом української мови, який подає слово «сектор» з великої літери як частину топоніма і відмінює слово «Газа», правильним варіантом є Сектор Гази.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

До слова, мовознавиця зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.

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Теги: українська мова Ольга Васильєва

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