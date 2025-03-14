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Соратник Порошенка пояснив, чому продовжує користуватися російською мовою

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Соратник Порошенка пояснив, чому продовжує користуватися російською мовою
Гончаренко зауважив, що усі свої соцмережі веде українською мовою
фото: Європейська солідарність

Гончаренко: Мова – це інструмент. Головне – знати, як його використовувати

Народний депутат України від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко зауважив, що веде свій YouTube-канал російською мовою. За словами нардепа, це зумовлено тим, що його аудиторія є різноманітною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Гончаренка у Facebook.

«Друзі, хочу поговорити з вами про мову. Бачу питання щодо того, що веду свій YouTube-канал російською. Я неодноразово пояснював це і ще раз поясню. У мене там дуже різноманітна аудиторія: німці, американці, французи, глядачі з Ізраїлю, Казахстану та, зокрема, росіяни. Я використовую цей майданчик як контрпропаганду, тому що з ними все одно потрібно працювати», – заявив нардеп.

Соратник Порошенка пояснив, чому продовжує користуватися російською мовою фото 1
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Гончаренко зазначив, що його YouTube-канал набрав 860 мільйонів переглядів, що, за його словами, перевищує показники телеканалу «Дом», створеного спеціально для контрпропаганди. Також він стверджує, що усі свої соцмережі веде виключно українською мовою.

«Водночас усі мої інші соцмережі – виключно україномовні: Facebook, Telegram, TikTok, Instagram. Іноді я публікую в них відео з YouTube, адже важливо доносити цю інформацію якомога ширше. А Twitter я взагалі веду англійською, щоб працювати з іноземною аудиторією. Мова – це інструмент. Головне – знати, як його використовувати», – наголосив народний депутат.

Нагадаємо, за результатами моніторингу 50 місцевих рад з 10 областей України, 24% органів місцевого самоврядування порушують мовне законодавство під час пленарних засідань. Моніторинг виявив ознаки порушень у 12 місцевих радах, де зафіксовано використання недержавної мови.

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Теги: Олексій Гончаренко Олексій Порошенко Європейська солідарність політика мова українська мова соцмережі YouTube Facebook Telegram TikTok Instagram

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