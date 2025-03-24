Чи треба писати Росію з маленької? Мовознавиця нагадала правила українського правопису

Ольга Васильєва: «Малою літерою Путіна не перемогти»

Після повномасштабного вторгнення українські медіа і мовці почали писати власні назви, асоційовані з Росією, з малої літери. Однак філологиня та літературна редакторка Ольга Васильєва вважає, що після війни така практика не закріпиться, адже за нею стоять радше емоції, ніж мовні норми. Про це вона зауважила у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Ольга Васильєва нагадала, що власні назви, зокрема географічні та антропоніми, згідно з § 49 і 50 Українського правопису, пишуться з великої літери.

«Згідно з § 49 і 50 Українського правопису антропоніми (власні назви людей) і топоніми (географічні назви) пишемо з великої. Чому ж ми Гітлера і Сталіна стільки десятиліть пишемо з великої? Ці кати знищили ще більше українців та представників інших народів. Тому маємо різко почати писати їхні імена з малої або ж таки дотримуватися правопису та здорового глузду й писати всі антропоніми і топоніми з великої. Малою літерою Путіна не перемогти», – сказала літературна редакторка.

Запитання для Ольги Васильєвої про слововжиток та правопис можна надсилати на електронну пошту [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Раніше літературна редакторка Ольга Васильєва розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Також філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва нагадала, що в українських іменах, на відміну від російських, немає суфікса -ік. Тому правильно казати й писати Толик, Віталик, Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник.

До слова, письменниця Оксана Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян. За її словами українська не любить канцеляриту. Вона пояснила, що сказати «він мені освідчився» – це те саме, що на російській «сделал предложение», але чомусь всі кажуть «робить пропозицію», що є неправильним.