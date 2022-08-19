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Навчальний процес у Києві: Кличко повідомив, як працюватимуть школи з 1 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Навчальний процес у Києві: Кличко повідомив, як працюватимуть школи з 1 вересня
20% освітян виїхали з Києва, але навіть віддалено підтримували освітній процес
фото: vechirniy.kyiv.ua

У столиці для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття

Із 1 вересня столичні школи розпочнуть навчання, зокрема і в очному форматі. Сьогодні триває підготовка до початку нового навчального року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко заявив під час серпневої конференції освітян, що відбулася в Києві.

«Навіть в цих складних умовах, в ситуації воєнного стану ми з вами ухвалили рішення відкрити школи та садочки та розпочати в них новий навчальний рік. Навчальні заклади міста знову прийматимуть учнів, дітей. Це серйозне і відповідальне рішення. Тому тут сьогодні освітяни і зібралися, щоб обговорити, як підготовлені наші школи і садки до роботи в нинішніх умовах. Бо безпека і життя дітей – це найголовніше», – сказав Кличко.

Мер Києва подякував освітянам столиці, які з перших днів широкомасштабного вторгнення показали свою сміливість і відданість професії. Кожен зайняв свою лінію оборони. Хтось пішов воювати, інші – залишились на своїх постах заради дітей. Кличко зазначив, що 20% освітян виїхали з Києва, але навіть віддалено підтримували освітній процес, працювали онлайн.

«Я хочу нагадати, що і два попередніх роки були не простими для освітнього процесу – через пандемію коронавірусу. Та все ж війна стала найбільшим випробуванням для кожного з нас. І навіть в умовах воєнного стану ми продовжуємо вкладати кошти в освіту за тими напрямками, які є  нагальними. – Це ремонт та облаштування укриттів, протипожежні заходи, підготовка до осінньо-зимового періоду та підготовка до нового навчального року. Загалом на це з міського бюджету виділили майже 460 млн грн.», – наголосив Кличко.

Він зазначив, задля безпеки дітей та вчителів у школах та садках міста здійснили моніторинг укриттів та приміщень понад 1 тис. закладів освіти – щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів та склали акти оцінки цих приміщень. На сьогодні обстежили 100% закладів освіти та склали акти оцінки 67% укриттів при закладах освіти.

«Ще раз наголошую – облаштування укриттів у наших школах та садках – це найголовніше питання в підготовці навчальних закладів.  Бо йдеться про життя та здоров’я наших дітей. Тому прошу серйозно поставитися до цього питання», – підкреслив Віталій Кличко.

У столиці для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття. Заклади ж, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть в онлайн форматі.

Нагадаємо, Міносвіти змінило шкільну програму. Тепер на уроках історії викладатимуть російсько-українську війну, на правознавстві – міжнародне гуманітарне право, а основи здоров’я включатимуть домедичну допомогу.  Також міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що освітній процес в школах розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня. 

Теги: школа Віталій Кличко Київ навчання війна

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