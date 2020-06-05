Чорна діра, вибух у скупченні галактик, народження нової планети: вчені-астрономи розповіли про нові відкриття



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Телескоп побачив народження нової планети

Найближчу до Землі чорну діру можна знайти навіть без особливих приладів

Вченим Європейської південної обсерваторії в Чилі вдалося виявити чорну діру, визначивши її за допомогою двох зірок, що обертаються навколо неї. Її особливість у тому, що вона розташована в сузір’ї Телескопа – за тисячу світлових років від Землі. Це найближча до нас з усіх раніше знайдених чорних дір. Про це пише Кореспондент.

Насправді її можна знайти навіть без особливих приладів. Перебуваючи в південній півкулі в безхмарну погоду, можна розгледіти ті самі дві зірки навколо неї. Здавалося б – тисяча світлових років – величезна відстань, проте варто зазначити, що найближча раніше виявлена чорна діра була в 25 разів далі.

Також вчені розповіли, що об’єкт вдалося знайти не відразу. Спочатку передбачалося, що ведеться спостереження за подвійною зіркою, проте незабаром за допомогою телескопа в пустелі Атакама вдалося помітити особливий характер руху цих зірок і виявити ознаки наявності третього, невидимого об’єкта.

Інша, не менш цікава подія, сталася набагато далі. У 390 мільйонах світлових років від Сонячної системи стався масштабний вибух, заявили вчені Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень.

Як повідомляють дослідники, це найпотужніший сплеск в історії після Великого вибуху. Передбачається, що викид енергії міг бути спровокований дією чорної діри в активному ядрі галактики.

Спостереження за цим явищем велося з 2016 року, коли астрономи помітили незвичайну порожнину в центрі сузір’я, зафіксовану телескопом Чандра.

Ділянка була настільки великою, що на той момент дослідники навіть не розглядали теорію того, що він був утворений вибухом.

Потужний вибух у скупченні Змієносця

Для порівняння, область відповідала обсягу 15 галактик Чумацький Шлях. Потім вчені підключили низькочастотні наземні телескопи і продовжили спостереження.

Цей вибух відрізняється від інших не тільки своєю потужністю (в п’ять разів сильніше від попереднього рекордсмена), але і тривалістю – він проходив дуже повільно.

«Немов вибух у сповільненій зйомці, що тривала сотні мільйонів років», – прокоментувала професор австралійського Університету Кертіна Мелані Джонстон-Холлітт.

В кінці травня в французькому журналі Astronomy & Astrophysics з’явилася стаття про неймовірно зачаровуючу подію – вперше в історії вдалося закарбувати момент народження нової планети.

Кілька років тому вчені звернули увагу на область вигину спіралі в сузір’ї Візничого, що знаходиться за 520 світлових років від Землі. Ця спіраль якраз таки сприяє появі нової планети.

Протягом усього минулого року астрономи спостерігали за цим явищем в інфрачервоному діапазоні за допомогою найбільшого в світі телескопа VLT, за допомогою якого і вдалося побачити точку перегину двох спіралей.

Народження нової планети

Потім відбувається так зване падіння газу і пилу з самого диска на утворювану планету, а також її подальше зростання. Зібрані дані і знімки доводять факт підтвердження однієї з теоретичних моделей формування планет.

Нагадаємо, вчені Ратгерського університету в США з’ясували, що нинішнє потепління не має аналогів, принаймні за останні 66 мільйонів років, оскільки всі інші великі кліматичні зміни відбувалися, в основному, через зміни в орбіті Землі, а не через парникові гази.