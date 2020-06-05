Чорна діра, вибух у скупченні галактик, народження нової планети: вчені-астрономи розповіли про нові відкриття
Телескоп побачив народження нової планети
Найближчу до Землі чорну діру можна знайти навіть без особливих приладів
Вченим Європейської південної обсерваторії в Чилі вдалося виявити чорну діру, визначивши її за допомогою двох зірок, що обертаються навколо неї. Її особливість у тому, що вона розташована в сузір’ї Телескопа – за тисячу світлових років від Землі. Це найближча до нас з усіх раніше знайдених чорних дір. Про це пише Кореспондент.
Насправді її можна знайти навіть без особливих приладів. Перебуваючи в південній півкулі в безхмарну погоду, можна розгледіти ті самі дві зірки навколо неї. Здавалося б – тисяча світлових років – величезна відстань, проте варто зазначити, що найближча раніше виявлена чорна діра була в 25 разів далі.
Також вчені розповіли, що об’єкт вдалося знайти не відразу. Спочатку передбачалося, що ведеться спостереження за подвійною зіркою, проте незабаром за допомогою телескопа в пустелі Атакама вдалося помітити особливий характер руху цих зірок і виявити ознаки наявності третього, невидимого об’єкта.
Інша, не менш цікава подія, сталася набагато далі. У 390 мільйонах світлових років від Сонячної системи стався масштабний вибух, заявили вчені Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень.
Як повідомляють дослідники, це найпотужніший сплеск в історії після Великого вибуху. Передбачається, що викид енергії міг бути спровокований дією чорної діри в активному ядрі галактики.
Спостереження за цим явищем велося з 2016 року, коли астрономи помітили незвичайну порожнину в центрі сузір’я, зафіксовану телескопом Чандра.
Ділянка була настільки великою, що на той момент дослідники навіть не розглядали теорію того, що він був утворений вибухом.
Для порівняння, область відповідала обсягу 15 галактик Чумацький Шлях. Потім вчені підключили низькочастотні наземні телескопи і продовжили спостереження.
Цей вибух відрізняється від інших не тільки своєю потужністю (в п’ять разів сильніше від попереднього рекордсмена), але і тривалістю – він проходив дуже повільно.
«Немов вибух у сповільненій зйомці, що тривала сотні мільйонів років», – прокоментувала професор австралійського Університету Кертіна Мелані Джонстон-Холлітт.
В кінці травня в французькому журналі Astronomy & Astrophysics з’явилася стаття про неймовірно зачаровуючу подію – вперше в історії вдалося закарбувати момент народження нової планети.
Кілька років тому вчені звернули увагу на область вигину спіралі в сузір’ї Візничого, що знаходиться за 520 світлових років від Землі. Ця спіраль якраз таки сприяє появі нової планети.
Протягом усього минулого року астрономи спостерігали за цим явищем в інфрачервоному діапазоні за допомогою найбільшого в світі телескопа VLT, за допомогою якого і вдалося побачити точку перегину двох спіралей.
Потім відбувається так зване падіння газу і пилу з самого диска на утворювану планету, а також її подальше зростання. Зібрані дані і знімки доводять факт підтвердження однієї з теоретичних моделей формування планет.
Нагадаємо, вчені Ратгерського університету в США з’ясували, що нинішнє потепління не має аналогів, принаймні за останні 66 мільйонів років, оскільки всі інші великі кліматичні зміни відбувалися, в основному, через зміни в орбіті Землі, а не через парникові гази.