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    Близько 40 метеорів на годину: в Україні можна буде побачити зорепад Персеїди

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    Вночі 13 серпня в Україні буде видно зорепад Персеїди - Близько 40 метеорів на годину: в Україні можна буде побачити зорепад Персеїди
    Вночі 13 серпня в Україні буде видно зорепад Персеїди
    Фото з відкритих джерел

    Цього року пік зорепаду Персеїди стартує вночі в четвер і триватиме до перших годин п’ятниці

    Вночі 13 серпня в Україні метеорний потік Персеїди. Про це повідомили у виданні Daily Mail.

    Як зазначають у джерелі, цього року пік зорепаду Персеїди стартує вночі в четвер і триватиме до перших годин п’ятниці. Тоді небо буде найтемнішим.

    Треба сказати, що через яскравість і активність метеорного потоку його часто називають найяскравішою подією року.

    Цьогоріч у пік зорепаду Персеїди очікують побачити приблизно 40 метеорів на годину, хоча в попередні роки їхня кількість сягала сотні на годину.

    “Якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і далеко від світлового забруднення, ви можете помітити близько 40 метеорів Персеїди на годину”, — повідомили в NASA.

    Щоб найліпше роздивитися зорепад, потрібно перебувати якнайдалі від освітлених місць або там, де видно горизонт.

    Теги: NASA
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    Близько 40 метеорів на годину: в Україні можна буде побачити зорепад Персеїди