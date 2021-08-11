Близько 40 метеорів на годину: в Україні можна буде побачити зорепад Персеїди
Цього року пік зорепаду Персеїди стартує вночі в четвер і триватиме до перших годин п’ятниці
Як зазначають у джерелі, цього року пік зорепаду Персеїди стартує вночі в четвер і триватиме до перших годин п’ятниці. Тоді небо буде найтемнішим.
Треба сказати, що через яскравість і активність метеорного потоку його часто називають найяскравішою подією року.
Цьогоріч у пік зорепаду Персеїди очікують побачити приблизно 40 метеорів на годину, хоча в попередні роки їхня кількість сягала сотні на годину.
“Якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і далеко від світлового забруднення, ви можете помітити близько 40 метеорів Персеїди на годину”, — повідомили в NASA.
Щоб найліпше роздивитися зорепад, потрібно перебувати якнайдалі від освітлених місць або там, де видно горизонт.