Близько 40 метеорів на годину: в Україні можна буде побачити зорепад Персеїди

Цього року пік зорепаду Персеїди стартує вночі в четвер і триватиме до перших годин п’ятниці

Вночі 13 серпня в Україні метеорний потік Персеїди. Про це повідомили у виданні Daily Mail.

Як зазначають у джерелі, цього року пік зорепаду Персеїди стартує вночі в четвер і триватиме до перших годин п’ятниці. Тоді небо буде найтемнішим.

Треба сказати, що через яскравість і активність метеорного потоку його часто називають найяскравішою подією року.

Цьогоріч у пік зорепаду Персеїди очікують побачити приблизно 40 метеорів на годину, хоча в попередні роки їхня кількість сягала сотні на годину.

“Якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і далеко від світлового забруднення, ви можете помітити близько 40 метеорів Персеїди на годину”, — повідомили в NASA.

Щоб найліпше роздивитися зорепад, потрібно перебувати якнайдалі від освітлених місць або там, де видно горизонт.