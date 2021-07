Марсохід Perseverance досяг нової точки на Марсі і надіслав звіт (відео)

Марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя. Про це повідомляє futurism.com.

«Я дістався до наступного пункту спостереження і побачив місце, яке ми називаємо «Сеїта», – «пише» у своєму офіційному акаунті в Twitter марсохід.

«Це район дюн і тут багато хороших місць для наукових досліджень», – «додав» марсохід. «Я буду стежити за деякими обʼєктами звідси, займатися наукою, а потім проїдусь навколо і продовжу дослідження».

I’ve made it to my next lookout, overlooking a spot we’re calling “Séítah.” It’s an area of dunes with some good science targets in and around it. I’ll spy a few from here, doing science from afar, then circle around and keep exploring.



