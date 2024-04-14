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Милованов натякає, що хоче стати ректором КПІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Милованов натякає, що хоче стати ректором КПІ
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
фото: КПІ

Вибори ректора столичного вишу призначені на 11 червня 2024 року

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов розмірковує про те, чи не поборотися йому за ректорство в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Про це він написав у Facebook.

Ексміністр звернув увагу на допис нардепа Романа Грищука, у якому той зазначив, що невдовзі в одному з найпрестижніших вишів України відбудуться вибори ректора.

Милованов закцентував на тому, що ректором може стати не тільки співробітник КПІ: «Вимогам закону я відповідаю – науковий ступінь, наукова робота, досвід. Я також випускник КПІ».

Ексміністр додав, що може запропонувати шлях розвитку університету та принагідно нагадав, що став президентом Київської школи економіки (KSE) вісім років тому, коли університет збанкрутів і втратив усіх студентів: «Сьогодні він (KSE, – «Главком») квітне, кількість спеціальностей, доходи і кількість студентів зросли більше ніж у 10 разів. Чи проголосують за мене співробітники (КПІ, – «Главком»)? Ніхто не знає, але можна пробувати».

При цьому Милованов каже, що для нього розвити КПІ – це «скоріше мрія, нереальність, яка приваблива, але примарна; майбутнє, яке може статись, але, можливо, в паралельному світі».

Також він визнав, що раніше, у 2019 році, намагався очолити інший столичний вищий навчальний заклад – Києво-Могилянську академію, але нібито це стало для нього неактуальним, оскільки тоді його призначили міністром економіки.

Як відомо, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з квітня 1992 року очолює Михайло Згуровський. Наприкінці 2023 року він заявляв у ЗМІ, що в липні 2024 року у нього закінчується контракт із КПІ, і відбудуться чергові вибори керівника університету. Сам він відмовився повторно балотуватися в ректори.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, вибори ректора КПІ відбудуться 11 червня 2024 року.  У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років. До 31 травня в Київській політехніці мають обрати представників для участі у голосуванні на виборах.

Теги: Тимофій Милованов університет Київ освіта

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