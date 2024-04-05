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ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко

Дарія Демяник
glavcom.ua
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
НАЗЯВО перевірить на плагіат декларацію голови Господарського суду міста Києва Вадима Босого
фото з відкритих джерел

За даними відкритих джерел, у 2021 році Босий отримав науковий ступінь доктора наук

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) перевірить на предмет наявності плагіату декларацію голови Господарського суду міста Києва Вадима Босого. Про це йдеться у матеріалі проєкту «СтопКор». За даними журналістів, з відповідним проханням до агентства вони зверталися пʼять разів, і лише з пʼятої спроби відомство вирішило взяти дисертацію у роботу. 

За даними відкритих джерел, у 2021 році Босий отримав науковий ступінь доктора наук. Він захистив наукову роботу на тему «Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: теоретичний та праксеологічний аспект».

Примітно, що захист дисертації відбувався у Дніпрі, хоча на той момент суддя постійно мешкав і працював у Києві. Даний факт зацікавив журналістів у контексті низки нещодавніх скандалів довкола «запозичень» у наукових роботах топчиновників, йдеться у матеріалі. 

Наприкінці березня журналісти «СтопКору» спрямували до НАЗЯВО скаргу з проханням перевірити можливі факти академічного плагіату у дисертаційній роботі керівника столичного Госпсуду Вадима Босого.

«Варто зауважити, що це вже пʼятий випадок, коли громадськість звертається до НАЗЯВО зі скаргами подібного змісту. Проте у попередні чотири рази скарга не розглядалась і поверталась заявника без розгляду на підставах, які мають ознаки суто формального підходу», – сказано у статті. 

Редакція «СтопКору» також звʼязалась із головою НАЗЯВО Андрієм Бутенком, аби отримати його коментар.

«Зокрема, репортерів цікавило, чи відчувають в агентстві певний тиск, коли розглядають скарги щодо високопосадовців. У відповіді очільник установи запевнив, що все відбуватиметься відповідно до встановленого порядку, і жодні зовнішні фактори не впливають на розгляд справи», – додають у виданні. 

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Теги: суддя Україна українці освіта

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