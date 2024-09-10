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Міністерство освіти після скандалу змінює процедуру добору навчальних підручників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністерство освіти після скандалу змінює процедуру добору навчальних підручників
Міністерство освіти і науки працює над перезавантаженням системи підручникотворення
фото з відкритих джерел

Новий механізм забезпечення якості навчальної літератури передбачатиме експертизу матеріалів перед апробацією

Через недосконалу процедуру експертизи після друку в навчальних підручниках виявляли помилки не тільки в оформленні, а й у змісті. Тому Міністерство освіти і науки України розпочало змінювати процедуру підручникотворення, щоб поліпшити їхню якість, підтримати авторські колективи та виявляти недоліки перед друком. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначено в повідомленні, уже рік Міністерство освіти і науки працює над перезавантаженням системи підручникотворення. З 2 вересня 2024 року експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО).

Новий механізм забезпечення якості навчальної літератури передбачатиме експертизу матеріалів перед апробацією, власне їхню апробацію в невеликій кількості закладів освіти з подальшим зворотним звʼязком і вдосконаленням, а також фінальну експертизу перед конкурсним (учительським) відбором підручників закладами освіти.

Як наголошує пресслужба, експертизу здійснюватимуть нові експертні комісії УІРО, нині триває добір експертів.

Підручники, надруковані за оновленою процедурою, зʼявляться в школах у 2025/2026 навчальному році.

«Якість української освіти є однією з найвищих цінностей для МОН. Це охоплює і якість навчальних матеріалів. Тому міністерство проаналізувало помилки, які виявляли в підручниках після друку, і розпочало змінювати процедуру підручникотворення», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, у рекомендованому Міносвіти і виданому 2024 року за рахунок державних коштів підручника з української мови для сьомого класу авторства Анастасії Онатій та Тараса Ткачука виявили карту України без Кримського півострова.

Зі свого боку верстальники пояснили, що на стокових сервісах було придбано стилістичне зображення карти України необхідних параметрів. При виборі ілюстрацій звертали увагу на правильність карти та інших графічних об’єктів (герба, прапора). Сети потрібно було переробити для формату сторінки 170х250 мм, враховуючи текстовий фрейм.

Згодом міністр освіти і науки Оксен Лісовий відреагував на скандал з підручником з української мови для учнів сьомого класу, де зображена карта України без Криму.

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Теги: Міністерство освіти і науки Крим школа освіта навчання

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