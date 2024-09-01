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Україна втрачає абітурієнтів: Міносвіти пояснило причини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україна втрачає абітурієнтів: Міносвіти пояснило причини
Лісовий назвав причини зменшення майбутньої кількості вступників
фото: Depositphotos

«Майбутні студенти йдуть туди, де привабливо, а не туди, де є пільги»

Ситуація з абітурієнтами в Україні в майбутньому погіршуватиметься. Причини цього пояснив міністр освіти на науки Оксен Лісовий в інтерв'ю ВВС.

«Зробіть поправку ще й на демографію, на кількість випускників. Але, тим не менш, так, у нас поки що ще йде підйом, тому що далі буде гірше. У нас буде ще й демографічний спад, який поки що ми ще на випускниках/вступниках не відчуваємо. Так, є певний обсяг втрат і, найгірше, є обсяг втрат найбільш здібних молодих людей, найбільш здібних вступників. Безумовно, кожна країна конкурує за здібну людину і прагне створити для неї відповідні програми. Питання в привабливості нашої вищої освіти. Вони йдуть туди, де привабливо. А не туди, де їм дають пільги», – зауважив глава Міносвіти.

При цьому він не вважає, що винна в цьому мобілізація. Як приклад, Лісовий розповів про свого сина, який міг виїхати вчитися за кордон, але відмовився. Водночас міністр зазначив, що є й ті, хто боїться залишатися в Україні, але з цим страхом мають працювати школа і батьки.

«Причини страху полягають у тому, що над цим страхом системно працює противник. З цим страхом не працюють батьки, і з цим страхом недостатньо попрацювала школа, щоб позбутися цього його», – наголосив очільник відомства.

За його словами, у 2014 році він теж боявся війни, але навчальний курс зміг побороти цей страх. Лісовий зазначив, що кожен має розуміти, що це його країна, і він сам вирішує, як вона житиме і розвиватиметься. Він вказав, що для цього необхідно прищепити правильні ціннісні орієнтири.

«Пояснити, чому мати свою країну і захищати свою країну – це твій особистий успіх. Тому що це інструмент твого успіху», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам адаптувати графіки оплати вартості навчання, оскільки деякі студенти можуть отримати державні гранти. 

До відома, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

Як повідомлялося, найбільші університети України вже підписали договір із Міністерством освіти і науки щодо грантової системи оплати навчання. Йдеться про освітні заклади, де навчається не менш як 70–80% студентського загалу.

До слова, у 2024 році від 20 тис. до 25 тис. українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах.

Читайте також: Як українці можуть повернути частину коштів за оплату навчання: роз’яснення
Теги: Міністерство освіти і науки студенти навчання університет

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