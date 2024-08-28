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Яким цьогоріч буде перший урок у школах: рекомендація МОН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Яким цьогоріч буде перший урок у школах: рекомендація МОН
Фахівці радять педагогам ознайомити українських школярів зі значенням Дня пам’яті захисників України
фото з відкритих джерел

Міністерство освіти радить вчителям присвятити перший урок вшануванню пам'яті полеглих на війні воїнів

Міністерство освіти і науки пропонує присвятити перший урок в новому навчальному році темі вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це йдеться в листі про організацію 2024-2025 навчального року в закладах загальної середньої освіти.

Зокрема, перше заняття може мати назву «Vincit qui meminit» (з латини – перемагає той, хто пам’ятає). Для підготовки до проведення уроку вчителі можуть скористатися методичними рекомендаціями Українського інституту національної пам’яті до Дня пам’яті захисників України.

Фахівці радять педагогам ознайомити українських школярів зі значенням Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, вчителі мають розповісти дітям про:

  • день відновлення Україною незалежності;
  • початок російсько-української війни, зокрема про Іловайську трагедію;
  • період повномасштабного вторгнення.

Міністерство пропонує також провести практичні завдання, які допоможуть дітям дізнатися більше про інформаційну війну, здобути навички інформаційної гігієни тощо.

Окрему увагу рекомендують приділити ролі українських військових, зокрема завдяки спогадам військовослужбовців, які брали участь в боях за Іловайськ.

«Поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість загиблих, назвати всіх поіменно або розповісти всі героїчні або трагічні історії. Проте впевнені, що українське суспільство докладе максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам’яті не абстрактним образом або цифрою, а отримали належну шану», – йдеться в тексті рекомендацій.

Нагадаємо, у школах дисципліна «Захист України» буде викладатися по-новому: Міністерство освіти затвердило оновлену навчальну програму.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив три варіанти облаштування наземних укриттів для шкіл.

До слова, уряд затвердив новий Державний стандарт профільної середньої освіти, йдеться про 10–12 роки навчання.

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Теги: Міністерство освіти і науки війна школа навчання вчитель школярі

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