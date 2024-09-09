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Міністр Лісовий прокоментував інцидент з картою України без Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністр Лісовий прокоментував інцидент з картою України без Криму
Як зазначив Лісовий, Міністерство освіти має питання до якості шкільних підручників
фото з відкритих джерел

За словами міністра, технічну помилку у підручнику власним коштом виправить видавець, який допустив некоректність дизайну

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий відреагував на скандал з підручником з української мови для учнів сьомого класу, де зображена карта України без Криму. Відповідний допис очільник відомства опублікував у Facebook.

Зокрема, Лісовий заявив, що Крим – це Україна, а технічну помилку власним коштом виправить видавець, який допустив некоректність дизайну.

Підручник з української мови для сьомого класу вийшов із картою України без Криму
Підручник з української мови для сьомого класу вийшов із картою України без Криму
фото: Telegram/Нерозбувний книгочитун

Як зазначив міністр, відомство має питання до якості шкільних підручників. За словами очільника Міносвіти, ці питання пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти.

«Їх ми порушуємо не вперше. З 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти. У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти. Щоб питання з якістю підручників зняти раз і назавжди», – зазначив він.

Лісовий прокоментував скандал з картою України без Криму
Лісовий прокоментував скандал з картою України без Криму
скріншот

Нагадаємо, у рекомендованому Міносвіти і виданому 2024 року за рахунок державних коштів підручника з української мови для сьомого класу авторства Анастасії Онатій та Тараса Ткачука виявили карту України без Кримського півострова.

Зі свого боку верстальники пояснили, що на стокових сервісах було придбано стилістичне зображення карти України необхідних параметрів. При виборі ілюстрацій звертали увагу на правильність карти та інших графічних об’єктів (герба, прапора). Сети потрібно було переробити для формату сторінки 170х250 мм, враховуючи текстовий фрейм.

Теги: Крим міністр Міністерство освіти і науки Оксен Лісовий

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Міністр Лісовий прокоментував інцидент з картою України без Криму
Міністр Лісовий прокоментував інцидент з картою України без Криму
Підручник з української мови для сьомого класу вийшов із картою України без Криму
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