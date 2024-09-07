Російські війська у Білорусі: прикордонники повідомили, яка зараз ситуація

Для нагнітання ситуації вглиб території Білорусі є переміщення і техніки, і особового складу

Наразі на території Білорусі немає російських підрозділів, які становили б загрозу Україні

У Білорусі наразі немає багатотисячних російських підрозділів. Старі були виведені, а нових не прибувало. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко заявив, що ще торік Росія утримувала у Білорусі свої війська чисельністю до 12 000 осіб, проте наразі таких не фіксується. Більшість із них Москва поступово виводила на свою територію, а нових в межах ротації не завела.

Він наголосив, що наразі на території Білорусі немає російських підрозділів, які становили б загрозу Україні.

Речник ДПСУ зазначив, що для нагнітання ситуації вглиб території Білорусі є переміщення і техніки, і особового складу, проте їхня кількість наразі не несе суттєвої загрози.

Демченко також прокоментував військові навчання Білорусі біля кордонів Польщі та Литви. Він сказав, що «не варто дивуватись», адже такі навчання проводяться постійно і на різних напрямках. Робиться це для того, щоб нагнітати ситуацію і «показувати, що воно є сильними».

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не буде віддавати наказів воювати за межами країни.

Також Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

До слова, генеральний штаб Білорусі висловив серйозне занепокоєння через потужні операції українських військ у Курській області Росії.