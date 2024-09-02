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У школах працюватимуть інспектори з безпеки: що відомо про нововведення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У школах працюватимуть інспектори з безпеки: що відомо про нововведення
Інспектори Служби освітньої безпеки мають забезпечувати захист учнів у навчальних закладах
фото: Київська ОВА

Фахівці, які стежать за безпекою учнів, наявні вже у 763 школах

В українських школах вже цього року працюватимуть інспектори Служби освітньої безпеки. Це фахівці, які є посередниками між школою, батьками, дітьми та вчителями. Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Інспектори будуть відповідати за моніторинг безпекових стандартів, реагування на надзвичайні ситуації, а також надання допомоги у вирішенні конфліктів та інших кризових ситуацій. Їхня мета – забезпечити захист учнів у кожному навчальному закладі.

Станом на сьогодні такі фахівці працюють вже у 763 школах у 20 регіонах України. Кількість таких навчальних закладів планується збільшити до 2 000 до кінця 2024 року.

Спеціаліст із безпеки виступає посередником між школою, батьками, дітьми та вчителями, забезпечуючи взаємодію та реагування на будь-які виклики.

Серед обов'язків такого фахівця:

  • профілактика надзвичайних ситуацій,
  • організація пропускного режиму,
  • взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу,
  • комунікація з екстреними службами,
  • реагування на правопорушення та, у разі необхідності, виклик поліції.

Нагадаємо, що в понеділок 2 вересня розпочався новий навчальний рік для українських дітей. Президент Володимир Зеленський на честь свята показав щемливі кадри.

Раніше Зеленський наголосив, що там, де це можливо, діти цього року мають піти в школу офлайн. 

До слова, у школах дисципліна «Захист України» буде викладатися по-новому: Міністерство освіти затвердило оновлену навчальну програму.

Як повідомлялося, уряд затвердив три варіанти облаштування наземних укриттів для шкіл.

Крім того, уряд затвердив новий Державний стандарт профільної середньої освіти, йдеться про 10–12 роки навчання.

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Теги: поліція навчання школа освіта

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