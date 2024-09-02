У школах працюватимуть інспектори з безпеки: що відомо про нововведення

Фахівці, які стежать за безпекою учнів, наявні вже у 763 школах

В українських школах вже цього року працюватимуть інспектори Служби освітньої безпеки. Це фахівці, які є посередниками між школою, батьками, дітьми та вчителями. Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Інспектори будуть відповідати за моніторинг безпекових стандартів, реагування на надзвичайні ситуації, а також надання допомоги у вирішенні конфліктів та інших кризових ситуацій. Їхня мета – забезпечити захист учнів у кожному навчальному закладі.

Станом на сьогодні такі фахівці працюють вже у 763 школах у 20 регіонах України. Кількість таких навчальних закладів планується збільшити до 2 000 до кінця 2024 року.

Спеціаліст із безпеки виступає посередником між школою, батьками, дітьми та вчителями, забезпечуючи взаємодію та реагування на будь-які виклики.

Серед обов'язків такого фахівця:

профілактика надзвичайних ситуацій,

організація пропускного режиму,

взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу,

комунікація з екстреними службами,

реагування на правопорушення та, у разі необхідності, виклик поліції.

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