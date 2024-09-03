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Як окупанти рятуватимуть Кримський міст від ударів ЗСУ: супутникові знімки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Як окупанти рятуватимуть Кримський міст від ударів ЗСУ: супутникові знімки
Під мостом триває встановлення загороджень із металевих решіток, імовірно, для захисту бетонних опор
фото: investigator.org.ua

Система «Панцир» перебуває на мосту щонайменше місяць

Російські загарбники розмістили рідкісну модифікацію системи ППО «Панцир» безпосередньо на Кримському мосту. Про це пише Центр журналістських розслідувань.

Знімки системи ППО також опублікував Telegram-канал «Кримський вітер» на них показано систему ППО на критичній інфраструктурі. Супутникові знімки підтверджують, що система «Панцир» перебуває на мосту щонайменше місяць, що вказує на довгострокову стратегію із захисту цього маршруту від потенційних ударів ЗСУ.

Як окупанти рятуватимуть Кримський міст від ударів ЗСУ: супутникові знімки фото 1

Повідомляється, що з травня 2024 року за допомогою бонових загороджень і 33 барж на Кримському мосту встановлюється антидроновий захист.

Знімки будівництва датуються останнім тижнем серпня. На фото видно, що під мостом триває встановлення загороджень із металевих решіток, імовірно, для захисту бетонних опор від підводних і надводних атак морських дронів.

4 фото
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Також фіксується чергування бойових катерів різного класу з накритими маскувальними сітками — можливо, це системи протиповітряної оборони поблизу пірсів-парканів.

Йдеться про експортний варіант із броньованою кабіною на шасі КамАЗ-53958. Установка пофарбована в пустельний камуфляж. У цієї моделі — поліпшені тактико-технічні характеристики, якщо порівнювати зі стандартними ЗРК «Панцир-С1» , зокрема збільшена дальність і висота ураження цілей.

Нагадаємо, раніше речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук  заявив, що окупанти будують нові конструкції поблизу Керченського мосту, що сполучає окупований Крим із Росією, аби частково продублювати Кримський міст

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Теги: міст окупанти війна системи ППО Керченський міст Кримський міст Крим

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