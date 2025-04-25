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Міносвіти ініціює зміни у мобілізації для деяких педагогів закладів позашкільної освіти

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Міносвіти ініціює зміни у мобілізації для деяких педагогів закладів позашкільної освіти
Лісовий зазначив, що пропозицію Міністерства освіти і науки вже схвалили на засіданні уряду
фото з відкритих джерел

Лісовий: «Позашкільна освіта допомагає розкривати в дітей інтерес до природничих дисциплін»

Міністерство освіти і науки України анонсувало розширення права на відстрочку від мобілізації для педагогів закладів позашкільної освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра освіти Оксена Лісового.

За словами міністра, зміни стосуються лише викладачів гуртків за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним та еколого-натуралістичним. Крім того, право на відстрочку матимуть виключно педагоги, які працюють у державних або комунальних закладах.

Він зазначив, що пропозицію Міністерства освіти і науки вже схвалили на засіданні уряду. Наступний етап – розгляд Верховною Радою.

«Зауважу, що йдеться лише про тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують обіймати цю посаду. Це чітке обмеження, щоб запобігти можливим зловживанням», – додав Оксен Лісовий.

За словами міністра, позашкільна освіта за цими напрямами відіграє важливу роль у формуванні навичок, необхідних для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України.

«Позашкільна освіта допомагає розкривати в дітей інтерес до природничих дисциплін та закладає основу для вибору технічних професій у майбутньому», – зазначив Лісовий.

Він підкреслив, що залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції є стратегічним завданням держави. А підтримка природничої та технологічної освіти, за словами міністра, – це ключ до економічного розвитку після перемоги.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку «Резерв+» з функцією push-сповіщень про зміну статусу віськовозобов’язаного.

«Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні», – розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

До слова, деякі студенти можуть втратити відстрочки від мобілізації. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13193. Він має на меті заборонити військовозобовʼязаними використовувати освіту як спосіб ухилення від мобілізації.  

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Теги: мобілізація освіта Міноборони

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