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Рада пропонує дозволити людям віком від 60 років йти у ЗСУ за контрактом: умови

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Рада пропонує дозволити людям віком від 60 років йти у ЗСУ за контрактом: умови
Костенко: Це відповідь на запит суспільства – багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому
фото ілюстративне: 43 ОАБр

Для військовослужбовців віком понад 60 років контракт укладатиметься на один рік з можливістю його продовження

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком від 60 років добровільно підписувати контракти для проходження військової служби. Як передає «Главком», про це повідомив ініціатор документа, секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко та йдеться у картці законопроєкту №13229.

Законопроєкт передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти людям віком від 60 років під час воєнного стану. Для цього необхідно отримати згоду від командира частини. Офіцерам віком від 60 років також потрібно буде отримати додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ.

Ініціатор законопроєкту Костенко зауважує, що проєкт закону є відповіддю на запит суспільства, оскільки «багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому».

«Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу», – вважає Костенко.

Наразі у картці законопроєкту №13229 відсутні більш деталі документи, сам законопроєкт «передано на розгляд керівництву».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Як стало відомо, у квітні цього року близько 350 тис. військовослужбовців могли б бути демобілізовані. Українських військовослужбовців, які беруть участь у боях проти Росії із 2022 року, поступово виводитимуть із фронту.

Раніше повідомлялося, що Міноборони планувало завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року.

До слова, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

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Теги: Міноборони Роман Костенко законопроєкт добровольці мобілізація

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