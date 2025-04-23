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В Україні зʼявилася перша онлайн-магістратура зі штучного інтелекту

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В Україні зʼявилася перша онлайн-магістратура зі штучного інтелекту
Після завершення навчання студенти отримають диплом європейського зразка Master of Science in Computer Science
колаж: glavcom.ua

Магістратура триває два роки, має гнучкий онлайн-формат

В Україні запустили першу онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Главком».

За його словами, після завершення навчання студенти отримають диплом європейського зразка Master of Science in Computer Science (EQF7, 90 ECTS), визнаний у понад 50 країнах, включно з ЄС, США та Канадою.

Освітня програма створена онлайн-університетом Neoversity та акредитована європейським колегіальним закладом Woolf, який працює за принципом Оксфорду.

Магістратура триває два роки, має гнучкий онлайн-формат. Навчання проводять експерти з Google, Meta, Ciklum і Intellias. Магістратуру запустив резидент Дія.City – EdTech-компанія GoIT. 

Як відомо, освітній застосунок «Мрія» тепер доступний для усіх українських шкіл. Цьогоріч до нього мають приєднатися ще 2 тис. навчальних закладів. Як передає «Главком», про це повідомило Мінцифри. У «Мрії» є план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID та багато іншого.

Тобто тепер учням і батькам не потрібно думати, де знайти домашнє завдання, чи боятися забути план уроку. А вчителі витрачають менше часу на рутину – журнали, плани, папери. А більше – на роботу з дитиною, розвиток і мотивацію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни в правила підготовки аспірантів та докторантів. 

На третьому курсі навчання аспірантів та докторантів студенти обов’язково складатимуть державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей. Гончаренко зазначив, що його проводитимуть з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

До слова, у 2025 році на базі Київського авіаційного інституту відкриють науковий парк. 

Проєкт стане осередком для розробки рішень у сферах deep tech, цивільних БПЛА, кібербезпеки, defenсe tech, ШІ, машинного навчання, матеріалознавства, роботизованих систем та інженерії. Партнери наукового парку КАІ отримають ексклюзивний доступ до наукових розробок і сервісів інституту, а також можливість першими інтегрувати їх у виробництво.

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Теги: освіта студенти університет

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