Мобілізація, тарифи, зміни для водіїв. Що для українців зміниться з 1 травня

Україна зустрічає травень з низкою важливих змін: від комунальних тарифів до соціальних виплат та правил дорожнього руху

Перший день травня 2025 року приносить в Україну низку важливих змін, які торкнуться різних аспектів життя громадян. Від перегляду комунальних тарифів та пенсійних виплат до нових правил дорожнього руху та трудових відносин – травень стане місяцем нововведень, що потребують уваги кожного українця. Про основні зміни в Україні з 1 травня розповідає «Главком».

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Комунальні тарифи

Однією з найчутливіших тем є зміни у сфері житлово-комунальних послуг.

Електропостачання

Тариф на електроенергію для населення залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Проте, з 1 травня 2025 року буде скасовано пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалення. До 30 квітня для цієї категорії споживачів діяв тариф 2,64 грн за кВт-год при споживанні до 2000 кВт-год на місяць.

Газ

Тариф на газ для населення не зміниться та становитиме 7,96 грн за кубометр. За даними «Нафтогазу», така ціна буде чинною до 30 квітня 2026 року. Тарифи у інших постачальників газу можуть відрізнятися.

Вода

Для населення вартість води з травня 2024 року залишається незмінною – близько 16,16 грн за водопостачання і близько 14,22 грн за водовідведення. Сумарно виходить 30,38 грн за кубометр води. За гарячу воду доведеться віддати від 80,62 до 93,22 грн за кубометр залежно від постачальника.

Тарифи на водопостачання та водовідведення встановлюються НКРЕКП для кожного водоканалу - єдиного тарифу для всієї країни немає. Але місцева влада може змінювати їх для комунальних підприємств, які надають такі послуги.

Субсидії

З 1 травня в Україні розпочинається новий період призначення субсидій, який триватиме до 30 вересня 2025 року.

Для громадян, які вже отримували субсидії, їхній розмір автоматично перераховується, якщо:

Не відбулися зміни в майновому стані чи складі родини.

Немає заборгованості за комуналку.

Нову заяву на виплати потрібно подати в таких випадках:

Для родин, де є внутрішньо переміщені особи.

Орендодавці, які оплачують комунальні послуги.

Ситуації, коли кількість реальних мешканців менша за зареєстровану.

Якщо попередня субсидія на опалення становила 0 грн.

Заяви, подані у травні чи червні 2025 року, все ще дозволяють отримати субсидії з 1 травня 2025 року.

Пенсії

Підвищення пенсійних виплат з 1 травня не передбачається. Проте, пенсіонери, які досягнуть віку 70, 75 або 80 років матимуть право на отримання вікових надбавок до пенсії за умови, що розмір їхньої поточної пенсії не перевищує 10 тис. 340,35 грн.

Розміри таких надбавок становлять:

300 грн для осіб віком від 70 років,

456 грн для тих, кому виповнилося 75 років,

570 грн для осіб віком від 80 років.

У бензин додаватимуть спирт

З 1 травня 2025 всі українські АЗС зобов’язані додавати до бензину не менше 5% біоетанолу.

Біоетанол – це спирт, який виготовляється із зерна та який має зменшити шкідливі викиди від використання авто. Вважається, що при 10% біоетанолу у бензині зменшуються викиди аерозольних частинок на 50% та CO2 на 30%, що сприяє зниженню забруднення повітря.

Така домішка використовується протягом довгого часу у Європі, а оскільки від початку повномасштабного вторгнення наша країна активно імпортує паливо з ЄС, велика кількість українських водіїв їздять на поливі з біоетанолом.

Вимоги щодо додавання біоетанолу не поширюватиметься на бензин з октановим числом 98 та вище, а також на бензини, що постачаються для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Зелений колір на світлофорах

З 1 травня набуває чинності новий стандарт ДСТУ, який передбачає колір світлофора замість традиційного зеленого має буде смарагдовим. Це рішення спрямоване на покращення видимості сигналу та підвищення безпеки на дорогах.

Замість суцільних стрілок з’являться шевронні (зелені на чорному фоні), які будуть помітніші здалеку.

Також з'являться спільні велопішохідні світлофори.

Будуть встановлюватися таймери зворотного відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.

Крім того, будуть введені кнопки для виклику сигналу світлофора та пристрої для звукового оповіщення, що забезпечить зручніше пересування для людей з інвалідністю.

ФОПам

Підприємці, які належать до третьої групи спрощеної системи оподаткування, з травня 2025 року будуть зобов’язані використовувати нову форму звітності.

Крім того, у травні настане термін першої сплати військового збору для цієї категорії підприємців.

Стартує основна сесія НМТ

14 травня розпочнеться основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ). Тестування триватиме до 25 червня.

Після 4 травня у зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Ця інформація не оприлюднюється публічно з міркувань безпеки.

Випускники, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової сесії НМТ – з 14 до 25 липня.

Реєстрація на додаткову сесію НМТ проходитиме 9–14 травня, а внести зміни до реєстраційних даних можна до 19 травня.

Цього року тестування включатиме 4 предмети: українська мова, математика, історія України та один додатковий предмет на вибір.

Стипендія для курсантів військових вишів

Постановою Кабміну від 11 квітня № 455 збільшується грошове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти.

Що зміниться з 1 травня:

Стипендія курсантів зросте до близько 8 тис. грн;

Відмінники випускного курсу та ті, хто проходить стажування, зможуть отримувати до 20 100 грн (як військовослужбовці за контрактом).

До травня курсанти отримували грошове забезпечення в розмірі від 2 880 грн до 3 145 грн.

В «Резерв+» нові відстрочки

8 травня у застосунку для військовозобов'язаних «Резерв+» мають з’явитися два нових типи відстрочок від мобілізації:

Для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців;

Для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років.

Наступним етапом у Міноборони планують запровадити можливість сплачувати через Резерв+ штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%. Ця опція може запрацювати влітку.

ВЛК для обмежено придатних

Відповідно до нових вимог законодавства, військовозобов'язані з позначкою «обмежено придатний» у військово-обліковому документі мають пройти повторну військово-лікарську комісію задля визначення ступеня придатності до служби.

Граничний термін проходження ВЛК кілька разів продовжували, але остаточна дата встановлена на 5 червня 2025 року. Фактично травень буде останнім місяцем, щоб пройти медогляд.

Отримати направлення на ВЛК можна через застосунок «Резерв+» або особисто в ТЦК.

Призов

Відповідно до останніх змін до законодавства та Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію станом на 1 серпня призову підлягають такі чоловіки:

За віком і досвідом:

Від 18 до 60 років – якщо є досвід військової служби;

Від 25 до 60 років – якщо немає досвіду служби;

За станом здоров’я:

Повністю придатні;

Придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але водночас непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

Придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

Придатні для виконання специфічних завдань.

Підлягають мобілізації лише за власним бажанням:

Особи з інвалідністю (на військову службу за контрактом);

Особи, звільнені з полону;

Особи, віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу;

Засуджені особи мобілізаційного віку за умови ухвалення судом рішення про умовно-дострокове звільнення від покарання.

Скорочення терміну БЗВП

Період проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) у травні скоротиться для військовозобов'язаних українців, які мають проблеми зі здоров'ям та раніше належали до категорії «обмежено придатні».

За рішенням військово-лікарської комісії, такі особи можуть проходити службу лише в тилових частинах (у частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК і СП, військових вишах, навчальних центрах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони).

Програма навчання для них з 1 травня передбачатиме:

Скорочення терміну підготовки з 45 діб до 30 діб;

Зниження рівня фізичних навантажень;

Формування окремих навчальних підрозділів.

Нововведення торкнуться як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або проходить її повторно.

Зарплати військових

Відповідно до 3 статті Закону України Про соціальний захист військовослужбовців, розмір грошового забезпечення військовослужбовців залежить від:

Займаної посади;

Військового звання;

Тривалості, інтенсивності та умов військової служби;

Кваліфікації;

Наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

Під час дії воєнного стану військовослужбовці мають можливість отримати додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн, 50 тис. грн або 100 тис. грн.

Виплату розміром 30 тис. грн можуть отримати військові, які виконують бойові завдання поза межами бойових дій.

На оплату 50 тис. грн мають право військові, задіяні в управлінні військами.

Додаткову винагороду 100 тис. грн отримують військові, які виконують завдання безпосередню у зоні бойових дій або за ураження ворожої техніки, або за порятунок своєї військової техніки з-під ураження супротивником.

Також громадяни 18−24 років, які підписали контракт, отримають виплату в розмірі 1 млн грн, з яких 200 тис. грн виплачують одразу, a решту — під час служби.