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    Наука та освіта

    «Шевченко був прекрасним мужчинкою і кохайтеся чорноброво: кумедні перли учасників ЗНО

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    «Шевченко був прекрасним мужчинкою і кохайтеся чорноброво: кумедні перли учасників ЗНО

    Деякі абітурієнти намагаються компенсувати брак знань багатою фантазією, але натомість стають авторами кумедних мемів

    Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури 2020 складали 275 тисяч осіб. При цьому абітурієнти мали виконати не тільки тести, а й написати власне висловлювання, і тут без курйозів не обійшлось.

    Традиційно цитати з творів учасників ЗНО з мови та літератури стають «перлами» мережі, і 2020-й – не виняток. Деякі абітурієнти намагаються компенсувати брак знань багатою фантазією, але натомість стають авторами кумедних мемів.

    Публікуємо найсмішніші фрази абітурієнтів, які оприлюднили в освітній групі «Без оцінок». Авторську орфографію та пунктуацію збережено:

    • Дідух збирався емігрувати і його односельці влаштували йому проводи
    • Не можна не згадати Святослава Вакарчука, який наголошує на тому, що можна вибрать друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину.
    • До прикладу ще можна взяти Йосипа Сталіна, який правив СРСР, але за національністю був євреєм.
    • Причиною еміграції є високозаробітна плата.
    • Патріотом бути легко, показуючи це своїм зовнішнім виглядом.
    • У мене є знайома, яка всім каже, що переїде за кордон, тому ми з нею часто дескотуємо.
    • За наші землі було пролито кров нашими предками, це амарально.
    • Його відправили в мальовничі края, які називаються «тайга».
    • По-друге, слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.
    • Хочу навести історію, яку мені розповідала бабуся в дитячих роках.
    • Українцям варто вдосконалити свою національність.
    • Шевченко писав про вербу і калину із темної камери в'язниці.
    • Тарас Шевченко був патріотом навіть тоді, коли сидів у колонії.
    • Яскравим є образ українця, який переїхав з Петербургу, з поеми «Сон».
    • Знайшовши всі інгредієнти у своєї сестри, Тетяна приготувала її.
    • На згадку припадає мій друг.
    • Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?
    • Перед виїздом до Канади головний герой показує свій великий печаль за Україною.
    • Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.
    • Він заснував фонд, який фінансував життя радісних тварин і рослин у зоопарках.
    • Бути патріотом може будь-яка живуча людина.
    • Завершити хочу словами Тараса Шевченка: «Кохайтеся чорноброво!».

    Нагадаємо, вже стали відомі результати ЗНО з математики та фізики.

    Також стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.

    15 липня відбулося ЗНО з географії.

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