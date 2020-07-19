«Шевченко був прекрасним мужчинкою і кохайтеся чорноброво: кумедні перли учасників ЗНО



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Деякі абітурієнти намагаються компенсувати брак знань багатою фантазією, але натомість стають авторами кумедних мемів

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури 2020 складали 275 тисяч осіб. При цьому абітурієнти мали виконати не тільки тести, а й написати власне висловлювання, і тут без курйозів не обійшлось.

Традиційно цитати з творів учасників ЗНО з мови та літератури стають «перлами» мережі, і 2020-й – не виняток. Деякі абітурієнти намагаються компенсувати брак знань багатою фантазією, але натомість стають авторами кумедних мемів.

Публікуємо найсмішніші фрази абітурієнтів, які оприлюднили в освітній групі «Без оцінок». Авторську орфографію та пунктуацію збережено:

Дідух збирався емігрувати і його односельці влаштували йому проводи

Не можна не згадати Святослава Вакарчука, який наголошує на тому, що можна вибрать друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину.

До прикладу ще можна взяти Йосипа Сталіна, який правив СРСР, але за національністю був євреєм.

Причиною еміграції є високозаробітна плата.

Патріотом бути легко, показуючи це своїм зовнішнім виглядом.

У мене є знайома, яка всім каже, що переїде за кордон, тому ми з нею часто дескотуємо.

За наші землі було пролито кров нашими предками, це амарально.

Його відправили в мальовничі края, які називаються «тайга».

По-друге, слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.

Хочу навести історію, яку мені розповідала бабуся в дитячих роках.

Українцям варто вдосконалити свою національність.

Шевченко писав про вербу і калину із темної камери в'язниці.

Тарас Шевченко був патріотом навіть тоді, коли сидів у колонії.

Яскравим є образ українця, який переїхав з Петербургу, з поеми «Сон».

Знайшовши всі інгредієнти у своєї сестри, Тетяна приготувала її.

На згадку припадає мій друг.

Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?

Перед виїздом до Канади головний герой показує свій великий печаль за Україною.

Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.

Він заснував фонд, який фінансував життя радісних тварин і рослин у зоопарках.

Бути патріотом може будь-яка живуча людина.

Завершити хочу словами Тараса Шевченка: «Кохайтеся чорноброво!».

Нагадаємо, вже стали відомі результати ЗНО з математики та фізики.

Також стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.

15 липня відбулося ЗНО з географії.