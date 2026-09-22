Виплати у вересні: розмір авансів обурив вчителів
Деякі педагоги отримали за першу половину вересня від 1250 до 1500 грн
Українська освітянка Андріана Паук показала суму першого авансу у новому навчальному році. За першу половину вересня їй нарахували 3320 грн. Під дописом педагогині розгорнулося обговорення: інші освітяни також почали ділитися сумами своїх авансів, а деякі зазначили, що ще не отримували гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис педагогині у Threads.
«Терміново потрібна порада від багатих людей. Я – вчителька в ліцеї і щойно отримала перший аванс цього року. (Ви ж всі памʼятаєте, шо нам підняли зп на 20%, тому да, ми тепер мажори)», – написала викладачка.
Далі вона з іронією запитала, куди витрачати отримані гроші та що придбати.
«Порадьте, куди іти тратити ці небачені раніше грошиська, шо купити? Куди інвестувати решту? Може в крипту? Боюсь уявити, яка прийде решта зарплати, з таким то потужним авансом», – йдеться у дописі.
У коментарях під дописом інші освітяни також почали ділитися сумами своїх авансів. Деякі повідомили про виплати у 1250–1600 грн, інші – про 4–5 тис. грн.
Також одна з користувачок написала, що отримала 1900 грн. «То Вам ще крутий аванс дали, я отримала 1900. Аж прям не знаю теж куди потратити такі великі гроші і сміх, і гріх», – йдеться у коментарі.
Свою суму авансу повідомив іще один користувач: «То я вже мільйонер, отримав 4,4к. Це вже потужно чи дуже потужно?».
Водночас частина коментаторів говорила не лише про жарти, а й про рівень оплати праці. Зокрема, користувачка, яка назвала себе психологинею коледжу, написала, що отримує 6500 грн.
«Саме страшне в цих коментарях «так це ще нормально». Тобто мізерна оплата вчителів, медиків, ДСНС тощо – це для населення вже норма», – зазначила вона.
Ще одна користувачка розповіла, що працювала психологинею у комунальній установі на 0,5 ставки та отримувала 4000 грн. За її словами, згодом після зміни керівництва вона звільнилася.
Інша освітянка розповіла про свою зарплату та навантаження. За її словами, вона має 29 годин, а також виконує додаткові обов'язки – є класною керівницею, займається військовим обліком, інклюзією та завідує кабінетом. Вона зазначила, що отримує близько 40 тис. грн на місяць.
«Може проблема не в системі, а в тому, хто скільки працює», – написала користувачка.
У відповідь інша коментаторка зауважила, що не всім педагогам доступна така кількість годин: «Тут же ще проблема: години собі нарати, всі старші забирають, а молодим не дають».
Деякі педагоги зазначили, що станом на момент обговорення взагалі не отримали аванс. «А нам ще й досі не давали», – написала одна з користувачок.
Інша освітянка розповіла, що працює у ліцеї, але авансу також не отримувала. За її словами, виплату пообіцяли разом із зарплатою.
Ще одна коментаторка зазначила, що цього місяця отримала на 300 грн менше, а також звернула увагу на витрати педагогів на додаткові матеріали та кількість обов'язків.
«Скільки я витратила власних коштів на всякі додаткові матеріали, які вкрай необхідні. Вже мовчу про те, скільки всього на нас покладено, обов'язків, яких не прописано в посадових інструкціях. Тому, підтверджую, ми освітяни, найбагатші», – написала вона.
Раніше «Главком» писав, що з 1 вересня 2026 року в Україні запрацював новий механізм оплати праці освітян. Повна місячна зарплата вчителів шкіл з урахуванням надбавок і доплат, за даними МОН, може становити від 16,6 тис. до 37 тис. грн нарахованими. Конкретна сума залежить від посади, кваліфікації, педагогічного стажу, навантаження та інших виплат.
Коментарі — 0