Виплати у вересні: розмір авансів обурив вчителів

Деякі педагоги отримали за першу половину вересня від 1250 до 1500 грн

Українська освітянка Андріана Паук показала суму першого авансу у новому навчальному році. За першу половину вересня їй нарахували 3320 грн. Під дописом педагогині розгорнулося обговорення: інші освітяни також почали ділитися сумами своїх авансів, а деякі зазначили, що ще не отримували гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис педагогині у Threads.

«Терміново потрібна порада від багатих людей. Я – вчителька в ліцеї і щойно отримала перший аванс цього року. (Ви ж всі памʼятаєте, шо нам підняли зп на 20%, тому да, ми тепер мажори)», – написала викладачка.

Скриншот: Threads /Андріана Паук.

Далі вона з іронією запитала, куди витрачати отримані гроші та що придбати.

«Порадьте, куди іти тратити ці небачені раніше грошиська, шо купити? Куди інвестувати решту? Може в крипту? Боюсь уявити, яка прийде решта зарплати, з таким то потужним авансом», – йдеться у дописі.

У коментарях під дописом інші освітяни також почали ділитися сумами своїх авансів. Деякі повідомили про виплати у 1250–1600 грн, інші – про 4–5 тис. грн.

Скриншот: коментарі в Threads Андріани Паук.

Скриншот: коментарі в Threads Андріани Паук

Також одна з користувачок написала, що отримала 1900 грн. «То Вам ще крутий аванс дали, я отримала 1900. Аж прям не знаю теж куди потратити такі великі гроші і сміх, і гріх», – йдеться у коментарі.

Скриншот: коментарі в Threads Андріани Паук

Свою суму авансу повідомив іще один користувач: «То я вже мільйонер, отримав 4,4к. Це вже потужно чи дуже потужно?».

Скриншот: коментарі в Threads Андріани Паук

Водночас частина коментаторів говорила не лише про жарти, а й про рівень оплати праці. Зокрема, користувачка, яка назвала себе психологинею коледжу, написала, що отримує 6500 грн.

«Саме страшне в цих коментарях «так це ще нормально». Тобто мізерна оплата вчителів, медиків, ДСНС тощо – це для населення вже норма», – зазначила вона.

Ще одна користувачка розповіла, що працювала психологинею у комунальній установі на 0,5 ставки та отримувала 4000 грн. За її словами, згодом після зміни керівництва вона звільнилася.

Скриншот: коментарі в Threads Андріани Паук

Інша освітянка розповіла про свою зарплату та навантаження. За її словами, вона має 29 годин, а також виконує додаткові обов'язки – є класною керівницею, займається військовим обліком, інклюзією та завідує кабінетом. Вона зазначила, що отримує близько 40 тис. грн на місяць.

«Може проблема не в системі, а в тому, хто скільки працює», – написала користувачка.

У відповідь інша коментаторка зауважила, що не всім педагогам доступна така кількість годин: «Тут же ще проблема: години собі нарати, всі старші забирають, а молодим не дають».

Скриншот: коментарі в Threads Андріани Паук

Деякі педагоги зазначили, що станом на момент обговорення взагалі не отримали аванс. «А нам ще й досі не давали», – написала одна з користувачок.

Інша освітянка розповіла, що працює у ліцеї, але авансу також не отримувала. За її словами, виплату пообіцяли разом із зарплатою.

Скриншот: коментарі в Threads Андріани Паук

Скриншот: коментарі в Threads Андріани Паук

Ще одна коментаторка зазначила, що цього місяця отримала на 300 грн менше, а також звернула увагу на витрати педагогів на додаткові матеріали та кількість обов'язків.

«Скільки я витратила власних коштів на всякі додаткові матеріали, які вкрай необхідні. Вже мовчу про те, скільки всього на нас покладено, обов'язків, яких не прописано в посадових інструкціях. Тому, підтверджую, ми освітяни, найбагатші», – написала вона.

Скриншот: коментарі в Threads Андріани Паук

Раніше «Главком» писав, що з 1 вересня 2026 року в Україні запрацював новий механізм оплати праці освітян. Повна місячна зарплата вчителів шкіл з урахуванням надбавок і доплат, за даними МОН, може становити від 16,6 тис. до 37 тис. грн нарахованими. Конкретна сума залежить від посади, кваліфікації, педагогічного стажу, навантаження та інших виплат.