Трамп розповів, чого хоче від Зеленського та Путіна

За словами Трампа, щомісяця гинуть десятки тисяч людей, переважно військових, тому важливо якнайшвидше досягти врегулювання

Президент США виступив із новою заявою щодо завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп хоче, аби Володимир Зеленський і Володимир Путін знайшли компроміс. Це бажання американський лідер висловив у коментарі Fox News, інформує «Главком».

Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського домовитися про завершення війни з Росією. Він наголосив на величезній кількості загиблих унаслідок конфлікту.

🤨«Знаєте, чого я хочу від Зеленського? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і щоб Путін домовився із Зеленським» – Трамп — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 26, 2026

За словами Трампа, щомісяця гинуть десятки тисяч людей, переважно військових, тому важливо якнайшвидше досягти врегулювання.

«Я хочу, щоб Зеленський домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним. Цього місяця загинули 25 тисяч людей. Яка ганьба», – сказав Трамп.

❗️«Сподіваюся, можливо, найближчим часом, а може, до настання суворої зими, Україна та Росія укладуть угоду» – Трамп — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 26, 2026

Політик висловив сподівання, що «найближчим часом, а, можливо, до настання суворої зими, Україна та Росія укладуть угоду».

На початку вересня переговорний процес між Україною, Росією та США активізувався після візитів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва. 5 вересня вони понад три години говорили з Путіним, а наступного дня зустрілися з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками контактів сторони не оголосили про мирну угоду чи припинення вогню, однак Кремль підтвердив, що можливість тристоронньої зустрічі України, США та Росії обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США.

24 вересня радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про проведення тристоронньої зустрічі саме цього дня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

На цьому тлі нова заява Путіна свідчить лише про позицію російського керівництва: Москва не підтверджує готовність негайно перейти до нового раунду переговорів і пов'язує подальші кроки з розвитком бойових дій.

Нагадаємо, 8 вересня Путін годину обговорював із Трампом підсумки переговорів з американськими представниками після їхнього візиту до Москви й Києва. До слова, раніше Кремль уже відповідав на пропозицію Зеленського щодо мирних переговорів, наполягаючи на власних умовах.