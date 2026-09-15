Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль озвучив дві умови для енергетичного перемир’я

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Кремль озвучив дві умови для енергетичного перемир’я
Кремль заявив, що для реалізації домовленостей необхідно забезпечити безпеку російських нафтопереробних заводів
фото: соцмережі

Москва заявила, що хоче гарантій безпеки для енергооб’єктів та скасування санкцій на енергоресурси

У Кремлі назвали дві умови для енергетичного перемир’я з Україною – гарантії безпеки для російських енергооб’єктів та скасування санкцій проти російських енергоресурсів. Про це заявив речник Кремля Володимир Пєсков, пише «Главком».

За його словами, Москва загалом позитивно оцінює ідею такого перемир’я та підтримує контакти з американською стороною щодо цієї пропозиції. Водночас у Кремлі заявили, що для реалізації домовленостей необхідно забезпечити безпеку російських нафтопереробних заводів та інших енергетичних об’єктів.

«Київський режим поки не схильний до того, щоб таку безпеку гарантувати», – сказав Пєсков.

Другою умовою Москва називає скасування санкцій, запроваджених проти російських енергоресурсів. За словами Пєскова, йдеться про «незаконні обмеження на поставки енергоресурсів» на світові ринки.

Представник Кремля заявив, що проблемою для Росії є не виробництво нафтопродуктів, а можливість безперешкодно експортувати їх на світові ринки.

Пєсков також стверджував, що російський внутрішній ринок нафтопродуктів нібито близький до повного насичення. За його словами, Москва проводить комплексну роботу із забезпечення безпеки НПЗ та інших енергетичних об’єктів.

«Ми можемо наситити, ми наситимо і насичуємо внутрішній ринок, але що стосується світового ринку, то там справа не у виробництві. Справа у безперешкодному доступі цих нафтопродуктів на світові ринки», – заявив він.

За словами Пєскова, після зняття обмежень світові ринки будуть більш насиченими, а ціни на енергоресурси можуть знизитися.

Україна регулярно завдає результативних ударів по російських нафтопереробних підприємствах та інших об’єктах паливно-енергетичного комплексу. Унаслідок атак окремі НПЗ змушені зупиняти або скорочувати роботу, що впливає на виробництво та постачання нафтопродуктів у Росії. Російська влада неодноразово заявляла про проблеми з роботою нафтопереробних підприємств після ударів українських безпілотників.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков росія переговори США Україна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Плющ – 85. Спогади про особливого політика
Іван Плющ – 85. Спогади про особливого політика
11 вересня, 07:52
Тристоронні переговори за участю України, США та Росії у Женеві
Кремль зробив заяву щодо нових переговорів України, США та Росії
7 вересня, 15:04
Йдеться саме про повітряні удари, а не про припинення бойових дій на фронті
Зеленський оголосив про утримання від ударів по РФ на час переговорів
5 вересня, 17:30
Директор ЦРУ Джон Реткліфф налагоджує контакти з Росією
Навіщо директор ЦРУ таємно їздив до Москви: Держсекретар США розкрив деталі
2 вересня, 21:46
Чоловіки кидали каміння у ворота та намагалися потрапити на територію церкви
Невідомі закидали камінням храм ПЦУ в Києві та вигукували російські гасла
2 вересня, 18:44
Запуск крилатої ракети «Калібр»
Міноборони РФ анонсувало серію ударів по українській енергетиці
30 серпня, 10:43
Один із можливих сценаріїв припинення вогню передбачає створення вільної економічної зони на Донбасі
Кремль відреагував на пропозицію України стосовно Донбасу
25 серпня, 15:55
Соболєв закликав до збереження внутрішньої єдності суспільств
Здача ядерної зброї в обмін на НАТО. Нардеп семи скликань розповів про історичний шанс, який прогавила Україна
25 серпня, 03:59
Ozon пережив різкий обвал на біржі після атак на логістичні центри
Акції Ozon пішли вниз після серії ударів по складах
24 серпня, 10:57

Політика

Кремль пригрозив Польщі знищенням у разі прямого конфлікту
Кремль пригрозив Польщі знищенням у разі прямого конфлікту
Спецпредставник Трампа прилетів до Лукашенка на переговори
Спецпредставник Трампа прилетів до Лукашенка на переговори
Кремль озвучив дві умови для енергетичного перемир’я
Кремль озвучив дві умови для енергетичного перемир’я
Данія звинуватила Росію у провокації з військовим гелікоптером – Guardian
Данія звинуватила Росію у провокації з військовим гелікоптером – Guardian
Венс висловив занепокоєння територіальними здобутками хуситів у Ємені
Венс висловив занепокоєння територіальними здобутками хуситів у Ємені
Зеленський і Трамп можуть провести переговори в Нью-Йорку – дипломат
Зеленський і Трамп можуть провести переговори в Нью-Йорку – дипломат

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
113K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
69K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua