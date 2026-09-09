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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Пастки енергетичного перемирʼя

glavcom.ua
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Енергетичне перемир’я може врятувати Україну від зимових проблем, але водночас полегшити життя Кремлю

Трампу потрібно показати хоч якусь перемогу. В той же час, розірвати енергетичне та морське перемирʼя дуже складно, з огляду на те, що тут явним бенефіціаром може бути Росія.

1. Енергетичне перемирʼя, якщо воно буде досягнуто і буде дотримано, означатиме, що в Путіна буде знято дві глобальні проблеми:

  • черги на АЗС перестануть дратувати населення, а саме бензинова криза стала одним з головних драйверів антивоєнних настроїв;
  • Кремль зможе вирішити енергетичну проблему Криму, Севастополя та потенційно Білгородськоі, Курської, Ростовської областей в цілому, та ряду точкових проблем по всій території Європейської частини РФ.  Цей фактор (відсутність електрики та холод в цих регіонах), потенційно,  міг стати одним з найболючіших для Путіна в найближчі місяці.
  • При цьому, енергетичне перемирʼя має всі шанси зламати елітні ігри (перш за все керівника Роснафти Ігоря Сєчіна) по прибиранню до рук ряду активів і перш за все «дерибан Лукойлу».

2. Для України, в ідеалі, енергетичне перемирʼя означатиме, що ми житимемо зі світлом і теплом.

3. В той же час, енергетичне перемирʼя неможливе без повного розблокування Азовського та Чорного морів. А це вже не підходить Путіну, бо саме блокада портів ставить економіку України на межу колапсу. І удари по енергетиці – це лише додатковий, а не ключовий економічний удар, як це було 2025-26 рр.

4. Україну це теж не влаштовує, бо заборона ударів по танкерам при продовженні блокади портів Велиуоі Одеси є явно нерівноцінним обміном.

5. Можна не сумніватися, що , як мінімум, на початковому етапі, Путін виставить умову: Росія не бʼє по енергетичним обʼєктам, а Україна не бʼє по НПЗ, нафто- і газопервалці, енергетичним обʼєктам і по танкерному флоту. При цьому блокада портів Одеси виноситься за дужки. Як підсумок, поки ми дуже далекі від будь-яких домовленостей, а Путін грає в гру «зірвати переговори руками України.

Ну, а щодо патріотів, то їх немає в тій кількості, яка нам потрібна. Нам щось дадуть, але значно менше ніж нам це потрібно.

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Джерело
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Теги: війна росія путін криза Україна населення переговори США

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