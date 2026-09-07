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Названо найкращі школи Вінницької області за результатами НМТ-2026: рейтинг

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Названо найкращі школи Вінницької області за результатами НМТ-2026: рейтинг
Перше місце у Вінницькій області посів Барський ліцей №2 Барської міськради
фото з відкритих джерел

Ліцеї з м. Бар посіли перше та друге місця в рейтингу найкращих шкіл Вінниччини

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінницької обл.області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року, інформує «Главком».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце в області посів Барський ліцей №2 Барської міської ради з рейтинговим балом 137,1. На другій сходинці опинився Барський ліцей №1 Барської міської ради (134,3 бала), а третю позицію виборов Ліцей №1 міста Хмільника (129,5 бала).

ТОП–10 шкіл Вінницької області за результатами НМТ–2026:

  1. Барський ліцей №2 Барської міськради – 137,1;
  2. Барський ліцей №1 Барської міськради –134,3;
  3. Ліцей №1 м. Хмільника Вінницької обл. – 129,5;
  4. КЗ «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради – 128,9;
  5. Чернявський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. – 128,6;
  6. Тульчинський ліцей №2 Тульчинської міськради Вінницької обл. – 127,6;
  7. Лозівський ліцей Хмільницької міськради – 127,0;
  8. Ліцей №3 м. Хмільника Вінницької обл. – 126,7;
  9. Ліцей №3 Калинівської міськради Вінницької обл. – 126,5;
  10. Гімназія №5 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. – 126,4.
Рейтинг шкіл Вінницької області з найвищими результатами НМТ 2026 року
Рейтинг шкіл Вінницької області з найвищими результатами НМТ 2026 року
Інфографіка: osvita.ua

Раніше «Главком» писав, що до рейтингу 200 найкращих закладів освіти України увійшли 52 школи, розташовані поза обласними центрами. Серед них – десять сільських шкіл. Найбільше таких закладів на Київщині – чотири. Ще по два представлені на Львівщині та Тернопільщині, по одному – на Рівненщині та Донеччині.

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Теги: освіта школа Вінниця Вінниччина

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