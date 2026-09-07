Названо найкращі школи Вінницької області за результатами НМТ-2026: рейтинг

Ліцеї з м. Бар посіли перше та друге місця в рейтингу найкращих шкіл Вінниччини

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінницької обл.області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року, інформує «Главком».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце в області посів Барський ліцей №2 Барської міської ради з рейтинговим балом 137,1. На другій сходинці опинився Барський ліцей №1 Барської міської ради (134,3 бала), а третю позицію виборов Ліцей №1 міста Хмільника (129,5 бала).

ТОП–10 шкіл Вінницької області за результатами НМТ–2026:

Барський ліцей №2 Барської міськради – 137,1; Барський ліцей №1 Барської міськради –134,3; Ліцей №1 м. Хмільника Вінницької обл. – 129,5; КЗ «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради – 128,9; Чернявський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. – 128,6; Тульчинський ліцей №2 Тульчинської міськради Вінницької обл. – 127,6; Лозівський ліцей Хмільницької міськради – 127,0; Ліцей №3 м. Хмільника Вінницької обл. – 126,7; Ліцей №3 Калинівської міськради Вінницької обл. – 126,5; Гімназія №5 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. – 126,4.

Рейтинг шкіл Вінницької області з найвищими результатами НМТ 2026 року Інфографіка: osvita.ua

Раніше «Главком» писав, що до рейтингу 200 найкращих закладів освіти України увійшли 52 школи, розташовані поза обласними центрами. Серед них – десять сільських шкіл. Найбільше таких закладів на Київщині – чотири. Ще по два представлені на Львівщині та Тернопільщині, по одному – на Рівненщині та Донеччині.