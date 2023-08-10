Планета Марс прискорюється. Що зміниться для людства

Вчені пророкують скорочення тривалості марсіанської доби

Вчені з Аерокосмічного агентства США (NASA) виявили, що Марс почав обертатися швидше, що призведе до скорочення тривалості марсіанської доби. Про це свідчать дослідження, опубліковані у журналі Nature, пише Sky News.

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В результаті проведеного дослідження встановлено, що Марс обертається швидше, ніж було виміряно раніше, а саме з прискоренням 4,4 кутових мілісекунди на рік. Це означає, що кожен марсіанський рік тривалість доби на Марсі скорочуватиметься на частки мілісекунди.

Марсіанська доба триває 24 години і 37 хвилин, а орбітальний період або рік майже у двічі довший за земний і становить 687 днів.

Вчені використали даны за перші 900 днівз наземного апарату InSight на Марсі, виявивши таким чином зміну швидкості обертання Червоної планети. Вчені вважають, що вивчення даних через InSight може зайняти багато років і може бути отримано ще багато нової інформації. InSight знаходиться на поверхні Марса вже 4 роки.

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Нагадаємо, NASA оприлюднило знімки Марсу в абсолютно незвичних кольорах. Планета, яку звикли називати Червоною, на фото – у фіолетово-білих тонах. Втім науковці одразу пояснили, що відбувається і чому Марс набув таких кольорів на знімках.

Місія NASA MAVEN зробила дивовижні знімки Марса. Вони були зняті майже у протилежних точках орбіти планети. Метою MAVEN є вивчення верхньої атмосфери планети, іоносфери та взаємодії з Сонцем.

Ультрафіолетовий спектрограф місії вимірює довжини УФ-хвиль, які на цих зображеннях відображаються у хибних кольорах – червоному, зеленому та синьому. Озон в атмосфері виглядає фіолетовим, а хмари блакитними або білими.