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Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
фото з відкритих джерел

Рак шлунка і стравоходу вважається одним із найбезпечніших

Вчені з'ясували, що люди із «першою» групою крові менше схильні до захворювання на рак підшлункової залози. Відповідні дослідження опублікували у медичному журналі NIH Public Access. 

Згідно з дослідженням, носії «другої» й «третьої» груп мають більший ризик захворіти на рак підшлункової залози.

«Наші результати узгоджуються з попередніми епідемічними даними, які свідчать про це. Люди з групою крові 0 (I) можуть мати менший ризик раку підшлункової залози, ніж люди з групою А (II) або B (III)», – йдеться у висновках вчених.

У дослідженні, опублікованому в National Library of Medicine, науковці дійшли висновку, що носії типу 0 (I), тобто «першої» групи, так само мають менший ризик захворіти на цей вид онкології, порівняно з іншими.

Також вчені виявили зв'язок між іншими видами раку: молочної залози, яєчників, колоректального раку, стравоходу та носоглотки й групами крові. Тут носіям «першої» теж пощастило більше: вони мають менший ризик, ніж усі інші.

У науковому журналі, який спеціалізується на дослідженні онкозахворювань, BMC Canѕег, йдеться, що дві групи мають більшу схильніть до раку шлунка та стравохода.

Результат жителів Китаю показав, що четверта група, AB (IV), має підвищений ризик раку стравоходу (на 34% вище, ніж у людей з групою крові 0 (I).

Також у людей з четвертою групою на 44% вище ризик захворіти на рак шлунка, а у носіїв другої групи A (II) такий ризик вище на 37%.

Пацієнти з групою крові А (II) також мали вищий ризик інфікування Heliobacter pylori, фактором ризику раку шлунка.

Ці види раку вважаються одними з найнебезпечніших, відповідно до досліджень, лише близько 20% людей з раком стравоходу живуть ще 5 років після встановлення діагнозу. Для рака шлунка це число становить близько 32%. Так само приблизно 20% пацієнтів з раком підшлункової мають 5-річне виживання.

Крім того, такі види онкології смертельно небезпечні, тому що часто не мають симптомів на ранніх стадіях. До того часу, коли вони виявляються, рак дає метастази, поширюючись і на інші частини тіла.

Медики наголошують, що, окрім групи крові, на розвиток онкології в першу чергу впливає куріння та зловживання алкоголем. Також небезпечною є бактерії H. pylori – вони викликають гастрит та виразкову хворобу шлунка.

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Теги: медицина наука онкологія

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