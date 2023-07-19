Фрукти і ягоди, які не можна їсти щодня. Дієтологи дали пораду

Часте споживання бананів може призвести до набору зайвої ваги та проблем у роботі серцево-судинної системи

У більшості соковитих плодів містяться прості цукри природного походження – сахароза, глюкоза та фруктоза. При надмірному споживанні вони можуть сильно погіршити стан здоров'я, наприклад, порушити обмін речовин. Скільки ж потрібно з'їдати овочів і фруктів? Дієтологи рекомендують вживати приблизно 400 грамів щодня. Таку порцію обчислили вчені з Оксфордського університету. У їхньому експерименті брали участь 300 тисяч осіб віком від 40 до 85 років, які щодня вживали рекомендовану вченими порцію овочів і фруктів.

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Результати дослідження опубліковані на сайті Британської Національної служби здоров'я (National Health Service) засвідчують, що людина повинна щодня їсти не менше 5 порцій різних фруктів і овочів. Для дорослих – порція становить 80 г, а для дітей - залежить від віку, обсягу тіла і рівня фізичної активності

Але поряд із цим дієтологи називають цілий перелік фруктів, які не можна їсти щодня:

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Банани

Вони поживні та смачні. Однак у них багато вуглеводів та калію, які при частому споживанні можуть призвести до набору зайвої ваги та проблем у роботі серцево-судинної системи. Адже надлишок корисних мікроелементів також шкідливий, як і нестача.

Виноград

При помірному споживанні ягоди захистять від проблем із травленням, зором і запобігають розвитку раку. Однак, якщо є багато винограду, то можна дуже швидко опинитися у кабінеті стоматолога. Адже у соковитій м'якоті багато кислот, які руйнують зубну емаль. Щоб уникнути проблем, треба щоразу після того, як з'їли виноград, ретельно полоскати рот водою. А краще почистити зуби. Крім того, любителі винограду ризикують лише за місяць набрати до 5 кілограмів зайвої ваги.

Грейпфрут

Фрукт, в якому багато вітаміну С, низькокалорійний і від його переїдання пишні форми вам точно не загрожують. А ось загострити проблеми з шлунково-кишковим трактом, печінкою або нирками – це цілком реально. Тому експерт радить не їсти грейпфрут частіше 2-3 разів на тиждень.

Лимон

Лимон посідає одне з перших місць у переліку найкращих фруктів для схуднення. Додавання свіжовичавленого лимона у воду може сприяти споживанню рідини, що своєю чергою допомагає худнути. Як і інші цитруси, лимон, якщо його щодня, руйнує зубну емаль. Причому навіть якщо ви просто п'єте лимонну воду. Тому не забувайте відразу після того, як їли лимон чи пили напій із ним прополоскати рот. Але

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Кавун

Вчені з Польщі з'ясували, що при регулярному тривалому вживанні ці ягоди можуть викликати діарею. А ця хвороба здатна призвести що небезпечний для життя – зневоднення організму. Крім того, кавун не варто багато і часто їсти тим, у кого є проблеми з нирками або діагностовано цукровий діабет.