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Каструля з мотором: окупанти показали нову атомну батарею (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Каструля з мотором: окупанти показали нову атомну батарею (фото)
фото: стоп-кадри «Росатом Дзен»

Науковці заявили, що пристрій може працювати без підзарядки десятки років

У Росії створили прототип атомної батареї, яка може працювати без підзарядки 80 років. Вчені кажуть, що серійне виробництво її можна буде запустити не раніше через 5-6 років. Про це пишуть росЗМІ. Втім, за розміром та формою цей іноваційний виріб найбільше нагадує каструлю із мотором, аніж щось серйозне. 

Тим не менше у країні-агресорі так не вважають і навіть пояснили, як ця установка діє. «Російські вчені створили прототип батарейки на ізотопі плутонію. Пристрій може безпечно, автономно і без заряджання давати електроенергію десятки років»,– повідомляє «Росатом». Роботи ведуться в інституті лазерних та плазмових технологій Національного дослідницького ядерного університету (НІЯУ МІФІ).

Створена установка нібито перетворює енергію напіврозпаду на електрику. Як зазначають автори, плутоній випромінює 87 років, а, наприклад, америцій-241 – 432 роки.

Запланована потужність батареї може сягати 500 Вт. Цього достатньо, щоб, наприклад, забезпечити метеостанцію на Крайній Півночі.

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Галузь застосування обмежена лише фантазією інженера, каже вже директор Інституту лазерних та плазмових технологій НІЯУ МІФІ Андрій Кузнєцов. За його словами, ідея батареї полягає в тому, щоб поставити її один раз у прилад чи механізм і забути про неї, пояснює вчений, додаючи, що проект серійного виробництва  зможуть налагодити лише за 5-6 років. Атомні батареї науковці пропонують використовувати як джерело живлення для космічних апаратів, об'єктів Арктики та кардіостимуляторів.

Нагадаємо, Росія покарала науковця, який розробляв ядерну зброю. Співробітника режимного оборонно-промислового підприємства в Нижньогородській області засудили до дев'яти років позбавлення волі в колонії суворого режиму у справі про держзраду.

За даними слідства, на початку 2022 року обвинувачений «здійснював шпигунство» на користь України, США та Великобританії, нібито спілкуючись із представниками спецслужб цих країн. При цьому він нібито планував передати їм «відомості про нові наукові розробки».

Згідно з картотекою судової інстанції, Нижньогородський обласний суд з 2021 року ухвалив лише один вирок за статтею про держзраду – стосовно Віктора Ільїна. Він працював у Федеральному ядерному центрі в Нижньогородській області.

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Теги: росія наука вчені

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