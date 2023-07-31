У серпні можна буде спостерігати аж два супермісяці
Найближче Місяць буде в ніч на 30 серпня – на відстані 357 344 км
Наступного місяця буде одразу пару супермісяців, кульмінацією яких стане рідкісний блакитний місяць. Про це пише Associated Press.
Перше дійство можна буде побачити вже у вівторок увечері, коли повний місяць сходить на південному сході. Він здаватиметься трохи яскравішим і більшим, ніж зазвичай. Це тому, що він буде ближче, ніж зазвичай, лише на відстані 357 530 км.
Ще ближче Місяць буде в ніч на 30 серпня – на відстані 357 344 км. Другий повний місяць у серпні – буде так званий блакитний місяць.
«Теплі літні ночі – ідеальний час, щоб спостерігати, як повний місяць сходить на східному небі за кілька хвилин після заходу сонця. І це відбувається двічі в серпні», – сказав астрофізик NASA Фред Еспенак, якого прозвали Містер Затемнення за його досвід погоні за затемненнями.
Нагадаємо, 5 травня було місячне затемнення, яке також мало назву «квітковий місяць». Під час цього супутник Землі входив в зовнішній край земної тіні.
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