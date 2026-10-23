Рада планує виплатити майже 10 млн грн премій: хто їх отримає

Виплати мають здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Апарату Верховної Ради України

50 молодих учених можуть отримати майже по 200 тис. грн за наукові здобутки

Верховна Рада планує присудити 50 молодим українським ученим премії імені Ігоря Юхновського за 2026 рік. Загальна сума виплат становитиме майже 10 млн грн, а розмір кожної премії – 199 680 грн. Відповідний проєкт постанови №16181 зареєстрували у Верховній Раді 23 жовтня, пише «Главком».

Документ передбачає присудження премій переможцям конкурсного відбору. Премії призначені молодим ученим, які досягли вагомих результатів у фундаментальних або прикладних наукових дослідженнях. Конкурсний відбір проводив Національний фонд досліджень України.

За даними пояснювальної записки до проєкту постанови, на конкурс подали 66 наукових робіт, із яких 60 рекомендували до участі у відборі. Їх розподілили за трьома напрямами:

біологія, медицина й аграрні науки – 18 робіт;

технічні науки та математика – 22 роботи;

соціальні й гуманітарні науки – 20 робіт.

21 жовтня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав подання Національного фонду досліджень України щодо результатів конкурсу. Після цього депутати – члени комітету внесли проєкт постанови про присудження 50 премій.

Розмір однієї премії становить 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року подання робіт. У 2026 році це 199 680 грн.

Загальна сума 50 премій становить 9 млн 984 тис. грн. Виплати мають здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Апарату Верховної Ради України. Фінансування на ці потреби закладене у видатках державного бюджету на 2026 рік.

Премія імені Ігоря Юхновського покликана підтримувати молодих науковців, заохочувати дослідження та сприяти збереженню наукового потенціалу України.

Варто нагадати, що Кабінет міністрів спрямував додатково 60 млрд грн на потреби Сил оборони. З них 43,5 млрд грн підуть на виплати військовим і підтримку їхніх родин.