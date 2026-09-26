Сербія надала громадянство екснардепу-втікачу Новинському

У рішенні уряд посилається на норму сербського законодавства, яка дозволяє надати іноземцю громадянство за прискореною процедурою

Український бізнесмен і колишній народний депутат Вадим Новинський, якого в Україні оголосили в розшук за підозрою у державній зраді, отримав громадянство Сербії. Як інформує «Главком», про це повідомила сербська служба «Радіо «Свобода».

Рішення про надання Новинському сербського громадянства прем’єр-міністр Сербії Джуро Мацут підписав напередодні його публікації в офіційному віснику. Документ передбачає надання громадянства в обхід звичайної процедури.

У рішенні уряд посилається на норму сербського законодавства, яка дозволяє надати іноземцю громадянство за прискореною процедурою, якщо це становить «інтерес» для держави.

Водночас сербська влада не пояснила, у чому саме полягає такий інтерес у випадку з Новинським.

До моменту публікації матеріалу уряд Сербії не відповів на запит «Радіо «Свобода» щодо причин надання Новинському громадянства. Без відповіді також залишилися запити до Міністерства внутрішніх справ Сербії.

Новинський став одним із сотень іноземців, які отримали сербські паспорти за прискореною процедурою.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року таким способом сербське громадянство отримали також сотні громадян Росії. Раніше «Радіо «Свобода» встановило, що багато хто з них має зв’язки з російською владою та оточенням президента РФ Володимира Путіна.

В Україні Новинський перебуває в розшуку у справі про державну зраду. Українські правоохоронці заявляли про підозру колишньому депутату, який після початку повномасштабної війни перебуває за межами України.

В Україні до Вадима Новинського застосовано 15 видів санкцій терміном до червня 2029 року. У вересні 2025 року Україна оголосила екснардепа у розшук. Підставою для розшуку, як вказано на сайті МВС, стало оголошення підозри олігарху ще у січні 2025 року за статтями «Державна зрада» (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу) і «Розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті» (ч.2 ст. 161 Кримінального кодексу).

За версією слідства, не пізніше 2018 року Вадим Новинський, діючи за узгодженням із з патріархом Московським, предстоятелем Російської православної церкви Кирилом, приступив до розповсюдження інформації на підтримку політики РФ, спрямованої на послаблення української незалежності і поширення наративів ідеології «русского міра». Зокрема, робив він це у численних інтерв’ю та у своїх дописах у соцмережах у стилі російської пропаганди.

Також екснардеп висловлював твердження на адресу ПЦУ, УПЦ КП, «характеризуючи їх у негативних та стигматизуючих виразах, які можуть бути інтерпретовані як розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті».

Крім того, у релізі ДБР Новинського названо «куратором» Російської православної церкви в Україні. Також зазначається, що олігарх перебував в ієрархічному підпорядковані патріарху Кирилу і тісно з ним спілкувався. Такий зв’язок Новинський навіть не приховував, навіть навпаки. Мільярдер є кліриком УПЦ МП і має прямий вихід на предстоятеля цього підрозділу Російської церкви в Україні митрополита Онуфрія (у відритих джерел є інформація, що ієрарх володіє російським паспортом. Після чого президент припинив Онуфрію українське громадянство).

Раніше за клопотаннями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Феміда арештувала нерухомість Новинського (квартиру площею 666,7 кв. м у центрі столиці; дві земельні ділянки загальною площею 0,2 га у Козині під Києвом) і його автомобіль Mercedes-Benz V250 d, 2017 року випуску.

Іще під арештом опинилося 8 млн грн застави, яку восени 2016 року Вадим Новинський вніс за експершого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Орлова, підозрюваного в причетності до масових заворушень в Одесі у лютому 2014 року.

У липні 2022 року Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Вадима Новинського, який вирішив займатися гуманітарними та церковними питаннями. Після втрати мандату олігарх виїхав з України. Користувачі соцмереж помічали Новинського на відпочинку у Хорватії; на недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюриха; в Єрусалимі з Благодатним вогнем.