Південна Корея дорікнула Україні через полонених з КНДР: причина

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив про порушення Україною домовленостей через публічність передачі полонених з КНДР

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через те, що Україна публічно оголосила про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військовослужбовців. Про це пише «Главком» із посиланням на The Korea Times.

За його словами, Київ порушив попередню угоду про нерозголошення, яка була необхідна через високі ризики для національної безпеки, дипломатії та ситуації на Корейському півострові. Заява очільника Південної Кореї стала першим офіційним підтвердженням факту передачі з боку Сеула.

В Офісі Президента України зауважили, що оприлюднили лише сам факт передачі через прямий діалог із Сеулом, а приховувати всю операцію було б недоцільно. Передача відбулася за конституційною процедурою Республіки Корея, яка зобов'язує країну приймати громадян Півночі за їхнім бажанням, про що полонені письмово просили ще наприкінці 2025 року.

Раніше південнокорейський уряд утримувався від коментарів заради безпеки самих військових та їхніх родин у КНДР.

Нагадаємо, президент України заявив, що КНДР направила своїх військових до Росії, щоб допомогти Москві компенсувати слабкі місця, та зазнала значних втрат у війні проти України. За словами Зеленського, лідер КНДР Кім Чен Ин фактично використовує своїх військовослужбовців як «валюту» у відносинах із Росією, отримуючи від Москви вигоду натомість.

Як відомо Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон, які воювали на боці Росії.

Зеленський поділився деякими подробицями ймовірного захоплення, сказавши: «Один із них, коли зрозумів, що його візьмуть у полон, намагався покінчити життя самогубством. Він був шокований, що доля не дала йому померти. Так виховують людей на півночі».