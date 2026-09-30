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Бюджет війни – 2026. Прем’єр Корецький пояснив, звідки після відставки Федорова взялася діра у $27 млрд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Бюджет війни – 2026. Прем’єр Корецький пояснив, звідки після відставки Федорова взялася діра у $27 млрд
Глава уряду наголосив, що загальна вартість війни у 2026 році – це $155 млрд
фото: glavcom.ua

За словами глави уряду, Україна переходить на жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат

Загальна вартість війни у 2026 році становить $155 млрд. Прем’єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що ця сума була визначена на початку 2026 року, а нині Україна має дефіцит оборонних потреб у $27 млрд. На закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком», премʼєр-міністр Корецький повідомив, з чого складається цей дефіцит і як уряд планує його покрити.

«Із цих $27 млрд близько $7 млрд уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Це означає жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат. Ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплати військовим і підтримку їхніх родин. Решта $20 млрд – предмет переговорів із партнерами», – підкреслив Корецький.

Глава уряду зазначив, що від залучення цих коштів залежатиме спроможність України вести активні бойові дії, зокрема й у першому кварталі 2027 року, оскільки необхідно заздалегідь оплатити виробництво відповідного озброєння.

«Особливо це стосується далекобійної компоненти та наших можливостей переносити війну туди, звідки вона прийшла. Це критична потреба, яку необхідно забезпечити», – наголосив прем’єр-міністр.

Прем’єр пояснив, що дефіцит у $27 млрд є частиною загальної потреби України у фінансуванні війни у 2026 році.

«Загальна вартість війни у 2026 році – це $155 млрд. Ця цифра не виникла зараз і не є новиною. Ще в лютому 2026 року на «Рамштайні» нашим партнерам її представило тодішнє керівництво Міністерства оборони. Повторно цифру $155 млрд було зафіксовано у документі «Фінансова стратегія», який уряд ще в березні 2026 року подав ЄС у процесі діалогу щодо отримання Ukraine Support Loan», – зазначив глава уряду.

За словами Корецького, сума у $155 млрд включає бюджетне фінансування та позабюджетну матеріально-технічну допомогу від партнерів – зокрема ракети PAC-2 і PAC-3 для Patriot, пускові установки, літаки, техніку та інше озброєння. 

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, зокрема й міністра оборони Михайла Федорова. А 19 серпня Євгенія Хмару було призначено міністром оборони України.

Згодом Євгеній Хмара повідомив, що Україна має дефіцит фінансування оборони у $27 млрд. Міністерство оборони вже напрацювало кілька варіантів, які мають допомогти закрити цю потребу.

До слова, прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з Міністерством оборони щодо пошуку коштів для покриття додаткової потреби Сил оборони у $27 млрд. Частина цих ресурсів потрібна вже зараз, зокрема для передоплати поставок, які мають надійти у першому кварталі 2027 року.

Як повідомлялося, Кабінету міністрів бракує ресурсів для покриття додаткового оборонного запиту до кінця року. Найбільшу частку потреб – $20 млрд – Україна розраховує закрити спільно з міжнародними партнерами, решту компенсувати власними резервами.

Раніше Корецький вже заявляв, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони, водночас наголошуючи на збереженні виплат пенсій і зарплат. 

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Теги: війна Держбюджет Сергій Корецький

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