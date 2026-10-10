Трамп одним словом відповів на критику Зеленського через угоду з Путіним (відео)

Президент США уникнув обговорення суперечливої домовленості з Росією

Президент США Дональд Трамп прокоментував критику з боку президента України Володимира Зеленського щодо домовленості Вашингтона з Москвою про постачання російського дизельного пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спілкування Трампа з представниками ЗМІ.

Під час розмови з журналістами один із репортерів звернув увагу Трампа на заяву Зеленського, який розкритикував домовленість США з Росією щодо дизельного пального. Журналіст повідомив американському президенту, що Зеленський назвав його слабким через рішення про закупівлю російського дизеля.

«Хто це сказав?» – перепитав Трамп.

Коли журналіст уточнив, що йдеться про Володимира Зеленського, президент США коротко відповів: «Окей». Після цього Трамп сказав «Наступний», давши зрозуміти, що не збирається продовжувати обговорення теми.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, за підсумками якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до США.

Президент України Володимир Зеленський різко засудив цю домовленість, назвавши послаблення санкцій проти Росії «абсолютно жахливим кроком». За словами українського лідера, рішення Вашингтона стало «подарунком Путіну на день народження», який може забезпечити Кремлю додаткові мільярди доларів для фінансування війни проти України.

Зеленський також заявив, що нинішня ситуація свідчить про слабкість американської позиції щодо Росії.

Водночас Путін після телефонної розмови з Трампом підтвердив готовність Росії постачати нафтопродукти на американський та світові ринки. Очільник Кремля також висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між двома країнами.

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських законодавців.