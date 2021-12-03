З реанімацій після ШВЛ виходять 10-20% хворих. Фоторепортаж із коронавірусних лікарень Києва

Штам «Дельта» дуже важкий, і відсоток тих, хто одужує, зараз менший, ніж раніше

Усі хворі в реанімаціях – невакциновані

Кожна хвиля коронавірусу приносить все важчих пацієнтів у столичні лікарні. У цьому переконалися журналісти «Дня», спілкуючись із працівниками інфекційних та реанімаційних відділень.

Фотокореспондент «Дня» Микола Тимченко днями побував у КНП «Київська міська клінічна лікарня №9», КНП «Київська міська клінічна лікарня №6» та КНП «Київська міська клінічна лікарня №1 виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)». Він поділився своїми враженням на своїй сторінці у Facebook.

25 листопада Тимченко побував у коронавірусному відділенні Київської міської клінічної лікарні №9. «Відділення невелике. З коридору в кожну палату є вікно. Також в усіх палатах є камери, які виведені на окремий екран в ординаторській, таким чином пацієнти ніколи не залишаються без нагляду», – розповідає він. Усі хворі в кисневих масках, частина з них непритомні.

Лікарі розповідають, що з реанімації після ШВЛ одужують лише 10-20%. Реанімація – це останній шанс, коли вже інше лікування не допомагає. Штам «Дельта» дуже важкий, і відсоток тих, хто одужує, зараз менший, ніж раніше.

Лікарі також розповідають, що усі хворі в реанімації – невакциновані.

30 листопада Тимченко побував у Київській міській клінічній лікарні №1, де поспілкувався з хворими, які вже почали одужувати. Більшість пацієнтів мають намір вакцинуватися, коли прийде час після одужання.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1376 осіб, померли 36 людей.

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