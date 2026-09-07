У Львові лікарі врятували нирку хлопчику за допомогою робота-хірурга

Під час операції хлопчика лікарі за допомогою робота-хірурга чітко виділили місце звуження та видалили дефектний сегмент нирки

Про хворобу сина батьки дізналися випадково

Львівські спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая врятували нирку восьмирічному хлопчику за допомогою єдиного в Україні дитячого робота-хірурга з вбудованим штучним інтелектом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву медзакладу.

«Львівські спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая успішно опанували надсучасну роботичну систему Senhance. А одним із перших прооперованих за допомогою нового робота став Олежик із Тернопільщини», – йдеться у повідомленні.

фото: Дитяча лікарня Святого Миколая/Facebook

Зазначається, що про хворобу сина батьки дізналися випадково – під час планового УЗД. Медики помітили, що одна з нирок Олега збільшена. Спеціалісти лікарні Святого Миколая встановили остаточний діагноз: гідронефроз. Це захворювання, яке призводить до затримки сечі в нирці та поступового ушкодження органу – аж до повного руйнування та видалення.

«Аби прооперувати цього хлопчика та ще чотирьох пацієнтів нашої лікарні, до Львова на тиждень спеціально приїхав професор Вільнюського університету Нарімантас Евалдас Самалавічюс. Він – один із провідних у Європі спеціалістів у галузі малоінвазивної та роботичної хірургії, який виконав уже понад 1000 роботичних втручань. Разом із балтійським колегою львівські хірурги оперували саме за допомогою роботичної системи Senhance – однієї з найсучасніших інженерних розробок у світовій медицині», – додається у повідомленні.

фото: Дитяча лікарня Святого Миколая/Facebook

Під час операції Олега лікарі за допомогою робота-хірурга чітко виділили місце звуження та видалили дефектний сегмент нирки.

«Перевага Senhance порівняно з іншими системами – це вбудований ШІ, що спрямовує камеру точно за рухом очей хірурга та може бачити найменші структури. Також цей робот дозволяє працювати з інструментами діаметром усього 3 мм і оперувати дуже точно, без пошкодження судин та зайвої крововтрати. Хірургам вдалося ювелірно та без ускладнень виконати резекцію патологічних тканин нирки, а потому – і реконструкцію органу для відновлення його роботи», – пояснив медзаклад.

Наразі Олег абсолютно здоровий.

До слова, українка Лілія врятувала свого 79-річного дідуся Ярослава Бородія, в якого зупинилося серце. Жінка самостійно провела непрямий масаж серця до приїзду лікарів.