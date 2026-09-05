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Освіта, робота, самореалізація – допомога для молоді з окупованих територій: деталі проєкту

Соціальний проєкт
Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Освіта, робота, самореалізація – допомога для молоді з окупованих територій: деталі проєкту
Презентація проєкту «Молодь обирає Україну»

Фонд Ахметова масштабує проєкт для молоді з окупованих територій: що відомо

5 вересня у Києві фонд Ріната Ахметова представив проєкт «Молодь обирає Україну», учасниками якого на першому етапі стали 20 молодих українців. Мета проєкту – підтримати молодих українців віком 18–23 років, які повернулися в Україну з тимчасово окупованих територій або після незаконної депортації до Росії. Партнери, серед яких ФК «Шахтар», планують допомагати їм з освітою, професійним розвитком, працевлаштуванням, соціальною адаптацією та становленням у самостійному житті. 

Спочатку фонд хоче напрацювати механізм допомоги та визначити ресурси, необхідні для підтримки молоді. Про це журналістам «Главкома» під час презентації проєкту у Києві розповіла генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова Ксенія Сухова. За її словами, кількість учасників пілотного етапу визначили свідомо. Передусім фонд хоче перевірити, як працюватиме система допомоги, перш ніж збільшувати кількість молодих людей. 

Генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова Ксенія Сухова
Генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова Ксенія Сухова

«Якщо ми одразу візьмемо 2–3 тисячі молодих людей, ми не зможемо. Нам треба побудувати систему, зробити певний протокол, вивчити питання і тоді вже зрозуміти, яку кількість ми можемо брати в проєкт», – пояснила Сухова. 

Гендиректорка розповіла, що фонд також має визначити, які саме ресурси необхідні кожному учаснику. Потреби молодих людей можуть суттєво відрізнятися – від освіти та професійного розвитку до тривалого лікування. «Комусь потрібно довготривале лікування і це одна сума, комусь потрібно дороговартісне навчання, а комусь ми допомогли вступити на бюджет. Тобто це будуть дуже різні історії», – зазначила Сухова. 

Як визначатиметься успіх проєкту?

За словами Сухової, головним результатом для кожного з 20 учасників має стати успішна самореалізація та самостійність. У межах проєкту з молодими людьми працюватимуть комплексно. Йдеться, зокрема, про допомогу з освітою, працевлаштуванням та професійним розвитком. Також учасникам допомагатимуть визначитися з власними цілями та зрозуміти, у якій сфері вони хочуть реалізувати себе. 

Учасниця проєкту «Молодь обирає Україну» Віра Філонова
Учасниця проєкту «Молодь обирає Україну» Віра Філонова
Учасник проєкту «Молодь обирає Україну» Сергій Савченко
Учасник проєкту «Молодь обирає Україну» Сергій Савченко
Учасниця проєкту «Молодь обирає Україну» Аліна Гузенко
Учасниця проєкту «Молодь обирає Україну» Аліна Гузенко

«Успіх – це те, що вони для себе бачать. Вони спроможні, самозарадні, вони чітко розуміють, ким вони хочуть працювати, як цього досягнути. Ми їм допомагаємо з освітою і так далі», – пояснила Сухова. 

Водночас успіхом самого проєкту у фонді називають не лише результати окремих учасників. Організатори хочуть на основі пілотного етапу створити систему, яку надалі можна буде масштабувати. «Успіх проєкту – це знайти формулу, описати, створити протокол, надати рекомендації державі», – наголосила Сухова. За її словами, до роботи над проєктом також залучене Міністерство молоді та спорту України.

Скільки коштуватиме допомога одному учаснику? 

Сухову також запитали про загальний бюджет проєкту та суму, яку фонд витрачатиме на одного учасника. Гендиректорка не назвала конкретних цифр. Вона пояснила, що саме пілотний етап має допомогти визначити реальну вартість підтримки. 

Ксенія Сухова
Ксенія Сухова

«Пілот – це в тому числі відчути, скільки потрібно ресурсу на кожну дитину. І він буде дуже різний», – сказала Сухова. Вона додала, що після завершення пілотного етапу фонд планує оприлюднити результати та розповісти, скільки коштувала підтримка учасників. 

8 фото
На весь екран

Окремою частиною партнерства стане міжнародна інформаційна кампанія. Логотип Фонду Ріната Ахметова з'являтиметься на ігрових футболках «Шахтаря» під час матчів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27. Протягом восьми матчів клуб та фонд планують розповідати міжнародній аудиторії історії учасників проєкту. 

Муринський Данило, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»

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Теги: молодь діти освіта Донбас ФК «Шахтар» Рінат Ахметов війна

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