Названо найпопулярніші професії серед вступників до профтехів у 2026 році

Найбільше заяв подали на професії, пов’язані з харчуванням, транспортом і сферою краси

Понад 74 тис. українців цього року зарахували до закладів професійної освіти. Більшість із них – 72 524 – навчатимуться безоплатно за державним або регіональним замовленням. Загалом вступники подали 97 431 заяву, а найбільший інтерес виявили до професій кухаря, водія, тракториста-машиніста, слюсаря та перукаря. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки.

Які професії обирали найчастіше

За результатами вступної кампанії до закладів професійної освіти зарахували 74 112 осіб.

Найбільше заяв подали на такі професійні кваліфікації:

кухар, кондитер – 9350 заяв;

тракторист-машиніст, слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки, водій – 2643;

перукар, перукар-модельєр, манікюрник – 2551;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій – 2508;

кухар – 2133.

Таким чином, лідером за кількістю заяв стала сфера громадського харчування. Також значний інтерес вступники виявили до професій, пов’язаних із транспортом, сільським господарством і сферою краси.

Більшість вступників прийшла після 9 класу

Майже 69% зарахованих вступили до закладів професійної освіти після завершення 9 класу. Це понад 51 тисяча осіб.

Водночас 72 524 вступники навчатимуться безоплатно – за державним або регіональним замовленням.

Нині в Україні працюють 513 закладів професійної освіти. Вони готують фахівців для різних галузей, зокрема промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, сфери послуг та громадського харчування.

Отримати професію у таких закладах можуть не лише випускники шкіл. Навчання також дає можливість дорослим опанувати новий фах або підвищити кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Міносвіти оприлюднило підсумки вступної кампанії та назвало найпопулярніші напрями. З 1 вересня в українських університетах навчатимуться майже 300 тис. вступників, прийнятих цього року на бакалаврат і магістратуру. Найбільше зарахованих припало на менеджмент, психологію, середню освіту, філологію та маркетинг.